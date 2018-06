Claure anuncia al uruguayo Alfredo Arias como nuevo DT de Bolívar

El uruguayo Alfredo Arias, de 59 años, será el nuevo director técnico del club Bolívar, según anunció este sábado Marcelo Claure, presidente de Baisa, empresa que gerencia al club paceño.

“Bienvenido al más grande de Bolivia @Bolivar_Oficial nuestro nuevo entrenador y líder http://www.alfredoariasdt.com (La página oficial del DT) Llega a Bolivia el lunes”, escribió en su cuenta en Twitter.

Posteriormente escribió en otro tuit uno de los motivos que llevó a tomar esta decisión. Una declaración que hizo Arias cuando fue entrenador del club Emelec, de Ecuador. “Me voy porque el equipo no estaba ganando, no estaba jugando bien, porque había actos de indisciplina, falta de profesionalismo. Yo no soy niñera, soy entrenador. El grupo ha entendido”, afirmó entonces

“Esas palabras fueron determinantes en la toma de decisión de apostar por un entrenador de esta gran trayectoria. Disciplina, Profesionalismo y buen fútbol”, escribió Claure.

Arias, según refiere su página web, es técnico deportivo en fútbol, egresado como Entrenador en el Instituto Universitario Asociación Cristiana de Jóvenes, en la Universidad de la República.

Fue jugador en equipos de Uruguay, España, Chile y México y entrenador en Ecuador, Chile y Uruguay.

Hasta fines de mayo de este año fue DT del club Emelec, de Ecuador, con el que logró el campeonato de la Copa del Pacífico. En 2017 fue elegido mejor DT en Ecuador. (16/06/2018)

La Razón Digital / Baldwin Montero / La Paz