Clausen: “No tuvieron h…. para defender la camiseta”

El campeón del Mundo con Argentina del 86 Néstor Clausen, se desahogó en una radio de Santa Fe y disparó con todo en contra de la pobre campaña de la Albiceleste en Rusia.

El ex entrenador de Oriente y campeón del Mundo con Argentina, Néstor Rolando Clausen, le dio con todo a la Albiceleste, que está al borde de la eliminación tras perder ante Croacia (3-0) en la jornada del jueves. La bronca de Clausen fue difundida en una radio de Santa Fe y replicada por varios medios internacionales.

“Estos jugadores no tuvieron los hu…. para defender esta camiseta. Nos confundimos creyendo que teniendo a Messi nos alcanzaba para ser campeón del Mundo”, afirmó el campeón del Mundo del 86. El DT expresó su molestia desde Santa Cruz donde radica desde hace varios años. “Como puede ser que estos jugadores ganen millones de dólares y hoy (por ayer) no hicieron nada. No solo no defendieron la camiseta sino que no se defendieron ellos. Al jugar así estas perdiendo prestigio” señaló.

“Yo quería que Argentina sea campeón por Messi. Lo que ha hecho en el Barcelona no lo hizo nadie. Pero, lamentablemente, hay que analizar a dos jugadores diferentes: cuando juega en el club de España y cuando se pone la camiseta Argentina. No tengo análisis para decir porque le cuesta tanto jugar en la selección” afirmó el exfutbolista en diálogo con la radio Villa Trinidad (97.9), de Santa Fe y citada por el diario Clarín.

Comparó a Messi con Maradona

Clausen fue duro con el delantero del Barcelona comparándolo con Maradona. “Cuando las cosas se ponían feas, Diego aparecía. Hoy no vi en eso a Messi, agachó la cabeza, no dijo nada, no puteo a nadie, lo vi derrotado. Igual no es culpa del arquero (Caballero) ni de La Pulga, se tienen que hacer cargo todos” disparó.

Sobre Sampaoli: “Debería tener el coraje para renunciar”

Finalmente, Clausen mostró su disconformidad con el director técnico de la Albiceleste. “Antes que le digan que se tiene que ir, no en pleno Mundial, pero sí después, debería tener el coraje para renunciar”.

Fuente: diez.bo