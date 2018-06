Cómo actuar si alguien te dice “¿has engordado, no?”

Depende de con quién dé el ‘gilipollas’, encontrará una respuesta u otra, o ninguna directamente. El problema de esta clase de seres es cuando le hacen el comentario a alguna persona insegura o acomplejada con su peso. Para el emisor es un simple comentario apreciativo, y para el receptor es una falta de respeto en toda regla.

Eres hermosa y mereces amar a tu cuerpo tal como es. Y si quieres cambiarlo para gustarte, no hay problema

Y lo del peso es solo un ejemplo. Pero el odioso “¿has engordado, no?” se puede extrapolar a “no tienes tetas”, “qué bajito eres, ¿no?” o “qué flojo estás, no tienes nada de músculos y mucha barriga”. De esta “vergüenza corporal” ha escrito Tessa Norris en ‘Quora‘.

“Es un insulto”

La columnista asegura que “normalmente los hombres no suelen el foco de estos comentarios, pero que hay excepciones: pueden sentir vergüenza por opiniones sobre su altura, el tamaño de su pene, la falta de músculos o por estar gordos“.

Norris, que se define como una mujer con sobrepeso y transexual, asegura que “por su condición” se enfrenta a una especie de “vergüenza corporal especial”. “La gente a veces siente la necesidad de criticar lo que perciben como que está mal en mi cuerpo”.

Por todo ello, la mujer, de 45 años, manda un mensaje al mundo: “Quien quiera que seas, eres hermosa y mereces amar a tu cuerpo tal como es. Algunas personas necesitan cambiar sus cuerpos para amarlos mejor (como las personas trans con hormonas y/o cirugía, u otro tipo de cosas), y si necesitas hacer algo que también está bien. Pero cualquiera que sea tu cuerpo, eres hermosa y merecedora de amor. Digo esto como una mujer trans de mediana edad, de 193 kilos, que cree que por muchos fallos que tenga su cuerpo, le encanta tal y como es”.

La opinión de esta persona no me importa, y me niego a permitir que se me metan en la cabeza sus comentarios tóxicos

“En cuanto a tratar con la vergüenza corporal —continúa— la trato de la misma manera que si me insultaran. Si tengo un buen día, intento educarles y decirles que ese comentario no está bien; otros días, les ignoro; en un mal día, les critico sarcásticamente, pero creo sobre todo que no hay que avergonzarnos, porque considero que es incorrecto que opinen sobre el cuerpo de otra persona”.

Ella sabe que, para sí misma, es hermosa, y no deja que los insultos humillantes sobre su apariencia le hagan daño, como en su día hicieron. “Porque mi propia opinión importa y la de ellos no. Conozco a muchas personas que me aman tal como soy, y sé que puedo encontrar el amor tal como soy. Así que la opinión de esta persona no me importa, y me niego a permitir que se me metan en la cabeza sus comentarios tóxicos”.

