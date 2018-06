Concejales de La Asunta denuncian que fueron agredidos por bloqueadores

Sud Yungas

Concejales de La Asunta denunciaron este domingo agresiones físicas y amenazas que recibieron de parte de los bloqueadores de las poblaciones de San Lorenzo y San Fernando que se encontraban en la comunidad de Puerto Rico, mientras las autoridades se dirigían a la ciudad de La Paz para la audiencia del lunes 4 de junio a las 9.00 de la mañana con el Defensor del Pueblo, David Tezanos.

La concejal del Movimiento al Socialismo (MAS), Sonia Calamani, contó que al llegar a la región de San Fernando, los bloqueadores les impidieron el paso y decidieron retornar a La Asunta. Sin embargo, en la población de Puerto Rico, los sitiadores los cercaron y obligaron a salir del automóvil.

“Abrieron la puerta, a la fuerza nos han bajado y nos quitaron los celulares. A empujones nos llevaron a la parte de adelante queriéndonos colocar dinamita en el cuerpo”, relató la concejala Calamani.

“Nos hemos dado la vuelta para retornar a la población de la Asunta, en la población de Puerto Rico hemos sido emboscados, agredidos, bajados de la movilidad del Consejo por los pobladores de la Central de Puerto Rico, los podemos reconocer, estaban los dirigentes. Nos han amedrentado con dinamitazos, nos han bajado de la movilidad, han apuñalado las dos llantas del Concejo. Me han tirado con piedras en la cara, me han golpeado. Nos han echado con agua”, narró otra concejal que no quiso identificarse por temor a otras agresiones.

Las autoridades agredidas indicaron que los bloqueadores los acusaron, por su afinidad política con el MAS, de participar en la intervención que realizó la Policía a los miembros de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) en el sector de Chaqueti, además de la represión en inmediaciones de la sede de la asociación en La Paz en marzo de este año.

Luego de agredirles desde aproximadamente siete de la noche hasta las dos de la madrugada, los concejales aseguran que los obligaron a firmar un acta para desconocer al dirigente Erlán Arce y reconocer al nuevo directorio.

“Ellos nos han presionado, a la fuerza nos han hecho firmar un acta donde nosotros reconocemos a la Federación, al nuevo directorio y desconocemos al directorio restante de Arce. Nos han hecho firmar a las malas. Por tanto, nosotros como corresponde, como representamos al municipio hemos hecho las denuncias y adjuntaremos el certificado médico”, indicó el concejal de Soberanía y Libertad (SOL.Bo), Nemesio Aduviri.

Fuente: erbol.com.bo