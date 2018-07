Coni Mosqueira, la novia de Alejandro Fantino habla de su relación con el periodista, su trabajo en el exterior y la posibilidad de ser madre

–Fue una decisión dura para toda la familia. Siempre me apoyaron, pero me dijeron: “Primero terminá el secundario”. Y así fue. A los 17 me instalé en la casa de una tía en Lomas de Zamora. Fue complicado… A esa edad sos muy chica y extrañás mucho. Encima, al año ya estaba viviendo en México. Me contrataron por tres meses y terminé quedándome nueve. Pero me abrió mucho la cabeza.