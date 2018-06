De Murillo a Revilla: “Yo creo que le está mostrando las dos piernas al MAS”

El senador criticó que en dos oportunidades el alcalde de La Paz y líder de Sol.bo rompió con la oposición, para hacer juego al MAS.

El senador Arturo Murillo y el alcalde Luis Revilla. Foto: Producción ANF

La Paz, 11 de junio (ANF).- Luego que el líder de Soberanía y Libertad y alcalde paceño, Luis Revilla lanzara sus críticas a la oposición, el senador Arturo Murillo (UN) lo acusó de estar “mostrando las dos piernas al MAS”, para significar que tiene acercamientos con el partido gobernante.

El legislador le recordó que hay dos momentos políticos significativos en los que Revilla le “hizo el juego al MAS”, primero al “romper” y retirarse de la mesa de diálogo de los expresidentes y líderes políticos desde donde hacen frente al Gobierno de manera crítica a sus políticas.

Revilla se retiró, justo, cuando esta mesa alistaba su posición respecto a las elecciones judiciales, sin mayor argumento el líder político de Sol.bo abandonó el espacio de crítica al Gobierno nacional. No retornó más a este grupo.

La segunda vez que Revilla remó contra corriente de la oposición, fue cuando minimizó las acciones que asumían los líderes políticos en contra de la repostulación del presidente Evo Morales el 2019 en ámbitos internacionales.

Antes y después de la sentencia del Tribunal Constitucional, que avaló la repostulación, los opositores acudieron a la Organización de Estados Americanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para objetar la interpretación sobre el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

“Lo primero que hizo es patear el G-6. Luego dijo que jamás el TCP podía haber fallado en contra del 21 de febrero, pero falló. Luego dijo que no servían para nada las demandas internacionales”, recordó Murillo en relación a la posición que fue emitiendo el alcalde paceño.

Revilla la pasada semana afirmó que la oposición no tiene capacidad de renovar sus ideas y sus liderazgos, en clara alusión a la falta de proyecto político en las filas de los opositores, por lo que dijo que su organización apunta a la construcción de un partido nacional.

“El señor Revilla no es, no fue, ni será un opositor nunca. Yo creo que le está mostrando las dos piernas no una sola al MAS. Está jugando a favorecer al MAS”, acusó el senador Murillo.

Le pidió ser claro ante el país, si quiere volver a su “viejo partido” como es el MAS porque esta organización formó alianza política con el Movimiento Sin Miedo para la Asamblea Constituyente y fue parte de los primeros años del Gobierno de Morales o cuál es el “juego” que hace con el oficialismo.

/NVG/

Fuente: ANF