Defensa apela la detención preventiva de subteniente de Policía acusado de la muerte de estudiante de la UPEA

La detención preventiva en la cárcel de San Pedro que se dictó para el subteniente de la Policía Cristian C. C. fue apelada por su equipo de abogados que consideró infundada la imputación del delito de asesinato en el caso del estudiante de la UPEA, Jonathan Quispe Vila.

Según Álvaro Elías, uno de sus abogados, durante su audiencia de medidas cautelares que se desarrolló el viernes pasado por la noche en el Juzgado 6to de Instrucción en lo Penal Cautelar de El Alto, el oficial negó haber disparado en contra del joven universitario.

A través de imágenes recogidas de cámaras de seguridad, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, señaló a Cristian C. C. como el autor de la muerte durante una jornada de manifestación en El Alto por el incremento al presupuesto en la UPEA el 24 de mayo.

No obstante, para la defensa esas pruebas no reflejan que su defendido haya sido quien disparó contra el estudiante sino que pudo haber sido otra persona.

“Nosotros hemos planteado el recurso de apelación, esto se tiene que tramitar en un plazo de 48 horas y seguramente en esta semana a más tardar la siguiente nos convocarán a audiencia del tribunal de alzada de La Paz”, informó Elías a este medio.

Romero y los jefes policiales afirman que oficial de la Policía actuó de manera autónoma para modificar su escopeta e introducir un cilindro de vidrio o canica como proyectil para herir de muerte a Jonathan Quispe el 24 de mayo.

“Él (Cristian C. C.) no ha salido por voluntad propia a trabajar, sino por órdenes superiores”, remarcó el jurista.

El viernes, horas antes de la audiencia una tía, que pidió mantener su nombre en reserva, aseguró que su sobrino era inocente y recordó que los policías solo obedecen ordenes de sus superiores por lo que demandó al ministro Romero una buena investigación. (04/06/2018)

La Razón Digital / Ángel Guarachi / La Paz