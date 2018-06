Dejé las bebidas con gas y el alcohol durante un mes y esto es lo que aprendí

Foto. iStock.

¿Te has preguntado cómo sería estar sin beber alcohol y bebidas gaseosas durante 30 días? Solo tomando agua, zumos o tés. Déjanos decirte que no es tan difícil como parece, pero que tu cuerpo te lo agradecerá. La Unión Europea (UE) es la región del mundo donde más se bebe, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Un 10% de los españoles bebe a diario; entre los hombres, la cifra sube al 15%, según las estadísticas de 2015 del Observatorio Español de las Drogas y las Toxicomanías. En ellas se observa, por ejemplo, cómo la población más adulta masculina, entre 45 y 64 años, es la que más instituido tiene el hábito. Además, después del tabaco es la droga más consumida.

Danny Allen dejó de fumar, beber alcohol y bebidas de soda durante un mes sin ninguna razón de peso. Sentía que su cuerpo necesitaba un descanso de tanto azúcar y calorías, sin mencionar que las resacas empeoran exponencialmente a medida que envejeces.

¡Despídete de los dolores de cabeza y las bolsas de debajo de los ojos y di hola al ahorro de dinero y a sentirte fresco!

Ahora no ingiere ningún tipo de licor por las noches, pero sí toma un par de cervezas o cócteles todos los fines de semana cuando sale con amigos. Lo mismo ocurre con los refrescos: “Soy de las que abren una lata de refresco, tomo unos sorbos con mi comida y luego la tiro (sí, sé que es un desperdicio). Probablemente bebo una o dos a la semana, lo cual era suficiente para que mis dientes se vieran amarillos y mi cuerpo se ralentizara“.

Primero días

Allen asegura que fueron interesantes porque todo era mental. Si veía a alguien tomando una cerveza o un refresco y pensaba “estaría bien, pero no se puede”. Después de aproximadamente una semana continuó con esa mentalidad y se centró solo en consumir agua. Después de quince días notó que se sentía menos cansado y más fresco. “Me quedaba todos los fines de semana tranquilo y leía libros o veía películas. Me di cuenta de que le estaba dando a mi cuerpo el descanso que necesitaba. Mi piel definitivamente obtuvo un brillo más reluciente y algunas de mis arrugas desaparecieron”, asegura.

Fue al gimnasio al menos cuatro veces por semana, y como una ventaja adicional, no cogió ni taxi ni Uber ningún día: caminó al trabajo a diario (esto fue una victoria también de forma económica). “Diré que beber solo agua puede ser bastante aburrido, así que para condimentarlo compré limones frescos y naranjas para aderezarlo y obtener un poco de sabor”, explica.

Nada fue igual

Después de terminar el mes probó una lata de Coca-Cola y le supo como si hubiera abierto una bolsa de azúcar y se la hubiera echado directamente en la boca. Estaba tan sorprendido de cómo dejar algo durante un corto período de tiempo puede alterar la forma de su sabor. “Me hizo darme cuenta de lo poco saludable que es la gaseosa para los dientes y el cuerpo en general”, comenta.

Un 10% de los españoles bebe a diario; entre los hombres, la cifra sube al 15%

Además decidió continuar con el reto. “Puede que no lo haga el resto de mi vida, pero definitivamente seré más consciente de la cantidad de alcohol que consumo semanalmente. En cuanto a los refrescos de soda, me complace informar que he hecho un trabajo bastante bueno y casi los he dejado por completo; sin embargo, admito que a veces tomo uno de vez en cuando, o al menos algunos sorbos para quitarmelas ganas”, confiesa.

Si estás buscando una limpieza gratuita de tu organismo prueba esta desintoxicación. “Casi puedo garantizar que tu cuerpo se sentirá mucho más relajado y fresco. Si renunciar a ambos a la vez te parece intimidante entonces probaría con el alcohol primero. ¡Despídete de los dolores de cabeza y las bolsas de debajo de los ojos y di hola al ahorro de dinero y a sentirte fresco! Confía en mí, ¡tu interior te lo agradecerá!”, concluye.

Fuente: elconfidencial.com