Del Potro: “Agradezco a los que no me dejaron que me retirase”

EFE

El argentino Juan Martín del Potro, eliminado en las semifinales de Roland Garros por el vigente campeón, el español Rafael Nadal, mandó un mensaje de agradecimiento a los que no le dejaron que se retirase del tenis tras sus operaciones de muñeca.

“Estoy disfrutando de este momento (semifinales) y quiero agradecer a todo el mundo que no me dejó retirarme hace unos pocos años. Ellos me incitaron a seguir luchando”, dijo ‘La Torre de Tandil’, que pasará a ser cuarto del mundo la próxima semana.

“Nunca habría imaginado esto. Cualquier persona que me haya seguido mi proceso de recuperación no se imaginaría que regresaría a cuarto del mundo”, destacó sobre la serie de operaciones a las que se sometió entre 2014 y 2015.

De su derrota ante Nadal, dijo que fue clave en el partido las oportunidades de quiebre que desperdició en el primer set (seis).

Del Potro comentó también que el español le “machacó” el revés, uno de sus puntos menos fuertes.

Asimismo, habló de la final de Roland Garros entre Nadal y el austríaco Dominic Thiem, el único que ha vencido al español en la arcilla este año.

“Quizá el domingo él pueda repetir, pero no es fácil. Acabo de salir hace un par de minutos en la cancha y me ha sido casi imposible ganarle”, indicó.

Delpo destacó que Nadal está “muy fuerte”, pues está “mejorando su revés bastante”.

“Él me parece que está fresco, saludable. Y su fortaleza física y mentalidad. Todo es perfecto, todo le sale perfecto jugando en tierra batida”, añadió.