Diputado del MAS descalifica a dirigente de su partido que declaró que Evo no asistirá a diálogo con UPEA por ‘seguridad’

El diputado y responsable de la Primera Vicepresidencia de la Cámara Baja, Juan Lino Cárdenas, descalificó este martes por la tarde las declaraciones del vicepresidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gerardo García, en sentido de que el presidente Evo Morales no asistirá a dialogar con la Universidad Pública de El Alto (UPEA) por “seguridad”.

“Incorrecta” y “absolutamente personal” calificó Cárdenas las palabras de su correligionario García. “No es el sentido del MAS, menos del Presidente de pensar de que existe riesgo para su vida. Creo que no vale la pena tomar en cuenta esa declaración; no sé en que circunstancias la habrá realizado”, acotó el asambleísta del MAS por el departamento de Tarija.

García dijo la mañana de este martes que son permanentes las amenazas de la oposición en contra del Mandatario y que incluso ya hubo amenazas. “Si bajamos a un ministro o un viceministro el próximo paso va a ser el Presidente, entonces no es posible que, frente a esas amenazas, nuestro presidente pueda arriesgar y estar presente en una reunión de ese nivel”.

La UPEA, movilizada por más presupuesto desde hace tres semana, requirió reunirse con Morales para dar solución al conflicto que se agravó con la muerte del universitario Jonathan Quispe Vila, el pasado 24 de mayo, tras una movilización estudiantil en la ciudad de El Alto que fue dispersada por la Policía.

Cárdenas remarcó que las declaraciones de García no “tienen ningún valor” y que no “vale la pena” tomarlas en cuenta, porque no existe preocupación sobre la seguridad del Jefe de Estado ante una eventual reunión con la UPEA.

El asambleísta recordó, además, que Morales aceptó dialogar con la Universidad alteña, pero después de que los dirigentes y autoridades de la UPEA se reunan con los ministros.

“El Presidente ha expresado que tiene esa voluntad. Ha aceptado dialogar con la UPEA, pero vio más pertinente hacerlo al final del diálogo” remarcó.

La Razón Digital / Paulo Cuiza / La Paz