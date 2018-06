Diputado del MAS no ve lujos en la Casa del Pueblo que será entregada este 21 de junio

La Casa Grande del Pueblo reemplazará al Palacio de Gobierno que quedará como un museo. La nueva edificación tiene un costo de más de 250 millones de bolivianos.

La Casa Grande del Pueblo está ubicada detrás del actual Palacio de Gobierno. Foto: ANF

La Paz, 18 de junio (ANF).- El diputado Franklin Flores confirmó que este 21 de junio, cuando se celebre el Año Nuevo Aymara, se entregará la Casa Gran del Pueblo, una mega obra que costo más de 250 millones de bolivianos. El legislador afirma que no existen lujos sino una infraestructura “solvente” de un país fuerte.

Anticipó que las organizaciones sociales y las autoridades asistirán a la entrega de obra, la misma que estaría concluida en su fase en bruto y fina, aunque está pendiente amoblar y equipar para el funcionamiento de las oficinas estatales, las que se trasladarán del Palacio de Gobierno.

Flores sostuvo que recibieron la información de manera oficial que se presentará la obra concluida aunque aún no habitable este jueves 21 de junio.

“Ese hecho histórico, esa infraestructura histórica, quedará como un legado para los hijos de nuestros hijos. (Es una) infraestructura solvente (que muestra) un país fuerte, frente a un estado colonial. Ya hemos recibido de manera oficial el día del Año Nuevo Aymara se estrenará nuestra Casa Grande”, sostuvo el diputado del MAS.

La polémica en torno a la Casa Grande del Pueblo se abrió luego de que se conoció que la enorme infraestructura contará con un piso presidencial, que será de uso casi exclusivo del mandatario, contará con sauna, yacusi e incluso un área de gimnasio.

El edificio cuenta con 29 pisos y un helipuerto, al menos 23 estará dispuestos para oficinas. Aunque aún no se sabe qué ministerios además de la cartera de Estado de la Presidencia se trasladará a la denominada Casa Grande del Pueblo.

El diputado Flores no cree que el edificio sea lujoso “Yo no veo que hay lujos, yo veo que hay infraestructura de trabajo, de ahora, no de antes, cuando el presidente venía a las 11.00 y se iba a las tres de la tarde”, justificó.

Precisó que actualmente el presidente Evo Morales ingresa a trabajar en la madrugada y termina a altas horas de la noche, y que esa infraestructura es pensada precisamente en esa dinámica de trabajo.

Refirió que existen dos conceptos sobre el Palacio de Gobierno el actual que representa el Estado colonial de los anteriores gobernantes y la Casa Grande del Pueblo que es la expresión del gobierno del pueblo.

La oposición considera que la nueva edificación es un despilfarro de recursos económicos, que existen otras necesidades en el país que deben ser atendidas de manera prioritaria.

Fuente: ANF