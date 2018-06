Dorado: “No puede ser que desde la cárcel vayan a profesionalizarse en la delincuencia”

El diputado de Unidad Demócrata (UD) Luis Felipe Dorado mostró su preocupación ante la muerte de Víctor Hugo Orellana Escobar, alias “Oti”, en el penal de Chonchocoro. El legislador consideró que a pesar de las inyecciones económicas por parte del Estado, las cárceles no funcionan de acuerdo con las leyes de ejecución de penas y los antisociales llegan a estos centros penitenciarios para “profesionalizarse en la delincuencia”.

“No hay seguridad en las cárceles. Nos preocupa de que las instituciones del orden hoy en día estén rebasadas (…). Hoy vemos que las cárceles no sirven, no están funcionando como manda nuestra ley de ejecución de penas y sin embargo se sigue metiendo muchos recursos económicos a las cárceles”, manifestó el asambleísta, quien agregó que las cárceles en Bolivia no tienen “nada de seguridad”.

El legislador opositor manifestó su preocupación debido a los hechos de violencia suscitados ayer en el penal, que derivaron en la muerte de “Oti”, luego de ser atacado por un grupo de privados de libertad, quienes tenían el rostro cubierto y portaban armas punzocortantes.

