El controvertido y enigmático mensaje de la chaqueta de Melania Trump en su viaje a Texas

La primera dama de EE.UU., Melania Trump, eligió el jueves para el comienzo de su visita a la frontera con México una gabardina con un enigmático mensaje que inundó las redes sociales de expresiones de asombro y especulaciones sobre si quiso enviar un mensaje sobre su interés en las familias de inmigrantes.

”Realmente no me importa, ¿y a ti?”, rezaba la frase impresa en mayúsculas blancas y en inglés sobre la gabardina caqui que Melania llevaba cuando embarcó en su avión a las afueras de Washington para dirigirse a Texas, según captó uno de los fotógrafos presentes.

La primera dama ya no llevaba la gabardina cuando desembarcó unas horas más tarde en McAllen (Texas) para visitar uno de los centros de detención para menores inmigrantes y otras instalaciones gestionadas por la Patrulla Fronteriza en esa localidad.

La chaqueta era de la marca española Zara y se vendía por 39 dólares, según la publicación Daily Mail, aunque no parece estar disponible en la web estadounidense de la firma española. La portavoz de la primera dama, Stephanie Grisham, confirmó la autenticidad de la fotografía al ser preguntada al respecto por los periodistas.

”Es una chaqueta. No había ningún mensaje oculto. Después de la importante visita a Texas de hoy, espero que los medios no vayan a elegir centrarse en su vestuario (como hicieron el año pasado con sus tacones altos)”, afirmó Grisham.

De hecho, el propio Donald Trump dio su particular explicación del mensaje de la chaqueta de su esposa en Twitter. Según el presidente, Melania se refería a los “Fake News Media”, es decir a los medios que difunden noticias falsas, llevando el agua a su molino en su cruzada contra los principales medios de comunicación del país.

“’Realmente no me importa, ¿y a ti?’ Escrito en la parte posterior de la chaqueta de Melania, se refiere a los medios de comunicación falsos. Melania ha aprendido cuán deshonestos son, ¡y realmente ya no le importa!”, reza el tuit de Trump.

“I REALLY DON’T CARE, DO U?” written on the back of Melania’s jacket, refers to the Fake News Media. Melania has learned how dishonest they are, and she truly no longer cares! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de junio de 2018

Las expresiones de sorpresa e incredulidad se multiplicaron en la red social Twitter al difundirse la fotografía, con un usuario declarándose “sin palabras” y otro aventurando que el mensaje iba dirigido a apaciguar a la base de votantes del presidente estadounidense, Donald Trump. ”Vaya chaqueta ha llevado a la frontera… Y ahora estamos hablando sobre Melania, no sobre los niños”, lamentó Michele Martindill, una usuaria de Nuevo México, en un tuit.

Entre tanto, más de cien personas protestaron frente a la Casa Blanca en Washington por la política de separar a familias que cruzan la frontera sin papeles. Con letreros, fotografías de los niños separados y entonando cánticos, los manifestantes se apiñaron todo lo cerca de la residencia presidencial que el Servicio Secreto de EE.UU. les permitió.

Nothing comforts a federally-abducted refugee child like a photo op with a Slovenian model wearing a coat that says she doesn’t give two craps about your misery. pic.twitter.com/vqO5GyeRRL — Jim Carrey (@JimCarrey) 22 de junio de 2018

Los organizadores mantuvieron la protesta pese a que ayer Trump dio marcha atrás con la política de “tolerancia cero” que impuso hace dos meses y con la que el Gobierno separó a más de 2.300 niños y niñas de sus padres en la frontera.

”Que este Gobierno haya rectificado y permita que las familias sigan unidas es una buena noticia, pero queremos que queden en libertad, no queremos que este Gobierno las mantenga en centros de detención ni que las envíe a bases militares”, dijo a Efe Donna Brown, una de las manifestantes.

Tras aceptar que padres e hijos sigan juntos, el Gobierno busca ahora emplazamientos para mantenerlos bajo detención de manera temporal y el Pentágono ya estudia la posibilidad de acoger a unas 20.000 personas en cuatro de sus bases militares en el sur del país.

”Cuando parece que Trump no puede ir a peor, siempre se supera. Separar a familias es simplemente horrible y cruel”, dijo a Efe Renata Ochoa, quien también opinó que la reagrupación de los niños ya separados “ni siquiera debería debatirse”.

Trump ordenó ayer jueves reagrupar con sus padres a los al menos 2.342 niños separados desde abril, contradiciendo a su Gobierno que insinuó este miércoles que eso no iba a pasar. El inicio de la protesta coincidió con el regreso a la Casa Blanca de la primera dama de EE.UU., Melania Trump, que confió en que se reunifique “rápido” a las familias de inmigrantes que han sido separadas.

