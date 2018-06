El español Fernando Alonso se coronó en Le Mans, la carrera más importante del mundo

Días antes se había hablado de que Alonso no había caído bien en el equipo y López salió a desmentirlo. “Es un gran campeón, pero también una persona corriente, buena y amable”, le dijo el cordobés al diario As de España. “Nos llevamos bárbaro, hablamos mucho de fútbol y el Mundial. Cada tanto me recuerda los cinco que nos metieron”, le aseguró entre risas “Pechito” a Infobae en la previa de la competencia.