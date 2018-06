El grupo “C”, el que más alcohol consume del Mundial

Los países que forman parte del Grupo C del Mundial de Rusia son los que presentan la mayor cifra de consumo de alcohol per cápita (9,9 litros) según estudio del World Bank. Este grupo está conformado por cuatro países: Perú, Francia, Dinamarca y Australia.

Según el World Bank y la Organización Mundial de la Salud (OMS), teniendo en cuenta la cantidad de litros de alcohol consumida per cápita entre la población mayor de 15 años de más de 140 países, el Grupo C es el que mayor cantidad alcohol consume, con un promedio de 9,9 litros per cápita. Destacándose en él Australia, 8º país con mayor consumo de alcohol del mundo con 12,6 litros por persona.

Por otro lado y de acuerdo al estudio realizado por Planeta Feliz de la New Economics Foundation está el Grupo “C” como el más feliz de participar en el Mundial Rusia 2018, con (6.744,75 puntos de promedio).