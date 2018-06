El Louvre se pronuncia sobre el videoclip de Beyoncé y Jay Z, ‘Apeshit’

El museo parisino es el escaparate en el que la pareja ha grabado su último (y viral) vídeo musical.

En el panorama cultural estadounidense no se escucha otra cosa que no sea el nuevo álbum de Beyoncé y Jay-Z, “EVERYTHING IS LOVE”, y su videoclip “APESHIT” en el Museo del Louvre es ya uno de los trabajos más aclamados y comentados del año cuando apenas se cumplen unos días desde su estreno en YouTube.

Pero entre tanto análisis de cuadros, mensajes ocultos y descifrado de letras, también faltaba conocer la opinión de la institución que les ha permitido acaparar tantos titulares estas últimas jornada: la del propio Louvre.

“Beyoncé y Jay-Z han visitado el Louvre cuatro veces en los últimos diez años”, ha dicho un representante del museo parisino en una entrevista con Vulture. “Durante su visita en mayo de 2018, nos explicaron la idea del rodaje. Las fechas tope estaban muy al límite, pero desde el Louvre fuimos convencidos rápidamente porque la sinopsis [del vídeo] demostraba un apego real con el museo y sus obras”.



Una duda que quedará por resolver en otro momento es el precio que Beyoncé y Jay-Z tuvieron que abonar para poder rodar dentro de las galerías del museo. Según The New York Times, y cifras de 2015, alquilar el Louvre durante un día completo de rodaje cuesta en torno a unos 15.000 euros, una cifra no precisamente elevada teniendo en cuenta el contexto: París, una de las ciudades más caras del mundo.

Entre proyectos cinematográficos, televisivos y musicales, el Louvre abre sus puertas para unos 500 proyectos al año, con lo que el videoclip de Beyoncé y Jay-Z no es excesivamente excepcional salvo que por una razón. Los que posan con “La Gioconda” son ellos, The Carters. Juegan a otro nivel.

Fuente: revistavanityfair.es