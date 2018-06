El Papa Francisco comparó el aborto con las prácticas nazis para conservar la pureza de la raza

También criticó las familias modernas y a las parejas que deciden no tener hijos y tener mascotas.

El papa Francisco a su llegada a la audiencia general el pasado miércoles

Dos días después de que la Cámara de Diputados le diera media sanción al proyecto para legalizar el aborto, el papa Francisco se refirió a la interrupción voluntaria del embarazo como un “homicidio de niños” y la comparó con prácticas del nazismo: “Todos se escandalizan por lo que hacían los nazis por la pureza de la raza. Hoy hacemos lo mismo, pero con guantes blancos”, afirmó.

Durante un acto con asociaciones familiares en el Vaticano, el pontífice argentino afirmó que “los hijos son el don más grande” y que deben ser “acogidos como vienen, como Dios los manda, como Dios los permite, aunque a veces estén enfermos”. “He escuchado decir que está de moda, o al menos es habitual, en los primeros meses de gestación hacer ciertos exámenes, para ver si el niño no está bien, o tienen algún problema. La primera propuesta en ese caso es ‘¿lo rechazamos?’”, agregó refiriéndose al aborto.

Sin sutilezas, Francisco denunció que el aborto se trata de un “homicidio de niños” planteado “para tener una vida tranquila”. Ante los presentes, recordó que cuando era joven una profesora de Historia les relató que en la polis griega de Esparta cuando un niño nacía con malformaciones “lo subían a una montaña y lo arrojaban abajo”. “Nosotros quedábamos perplejos ‘¡Pero cómo se puede hacer eso, pobres niños!’ Es una atrocidad. Hoy hacemos lo mismo”, lamentó el ex cardenal porteño, Jorge Bergoglio.

En ese sentido, comparó el aborto con el régimen del nazismo. “En el siglo pasado todo el mundo estaba escandalizado por lo que hacían los nazis para procurar la pureza de la raza. Hoy hacemos lo mismo, pero con guante blanco”, sentenció.

Desde que el presidente Mauricio Macri habilitó el tratamiento de la legalización del aborto en el Congreso, la Iglesia se mostró fervientemente en contra del proyecto y del gobierno por haber permitido su tratamiento.

“Antes que empezar a debatir el aborto convenía resolver otras urgencias. Por ejemplo, de las muertes maternas en la Argentina sólo el 17% son por aborto. La mayoría son por desnutrición, diabetes, polio, etcétera”, opinó el nuevo arzobispo de La Plata, Víctor Manuel Fernández. “Cansa tanta politiquería barata”, declaró.

Por otra parte, el Papa lanzó duras críticas hacia los modelos de familias modernas y el matrimonio igualitario. “Se habla de familias diversificadas, diversos tipos de familia. Es verdad que la familia es una palabra análoga, se habla de las familia de las estrellas, de los árboles, de los animales… Pero la familia, imagen de Dios, hombre y mujer, es una sola”, sentenció, entre los aplausos de los asistentes, en la Sala Clementina.

Para el máximo pontífice, el matrimonio debe ser “una aventura bella” y denunció “con dolor” que en la actualidad “se piensa en comenzar una familia, contraer matrimonio, como si fuera una lotería”, con “superficialidad”.

En esa línea, lamentó que “la familia no es considerada” e incluso se refirió a a la cuestión social al afirmar que muchos “jóvenes no pueden casarse porque no tienen trabajo”.

También castigó a las parejas que no forman una familia porque tienen otras prioridades: “Hay quienes dicen ‘tengo que comprar una casa afuera, hacer viajes'”, enumeró el Papa y también se mostró molesto con quienes no tienen hijos y en cambio conviven con numerosas mascotas. “Una vez conocí a una pareja de diez años, sin hijos. Es muy delicado porque los niños a veces no vienen. En cambio, supe que no querían niños. Pero estas personas en casa tenían tres perros y dos gatos”, relató.

Fuente: clarin.com