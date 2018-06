Jorge Chávez, director de Desarrollo Sostenible de El Torno, se refirió al problema que existe con el vertedero de Normandía en Santa Cruz.

Indicó que en su municipio se llevan los desechos a un terreno que está a unos 22 kilómetros del área urbana y que tomaron las precauciones para que no haya viviendas por la zona, caso que no ocurre en Santa Cruz. Manifestó que la Alcaldía cruceña no les propuso usar su vertedero como metropolitano, pero que es una posibilidad.

Fuente: unitel.tv