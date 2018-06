En 8 años, el crédito de vivienda social creció en 338%

Los créditos de vivienda de interés social crecieron en 337,7% entre 2010 y abril de este año, cifra que representa $us 5.796 millones. Hasta la fecha hay 57.452 familias bajo este régimen y la opción más recurrente es el crédito de 5,5% de interés anual.

Los resultados de la evaluación de la cartera de créditos y la aplicación de la Ley de Servicios Financieros, que fue promulgada en agosto de 2013, consideran el periodo desde 2010, según datos del Ministerio de Economía. El análisis implica también el crecimiento de los depósitos, la mora, créditos productivos y los programas de beneficios sociales que se aplican en el sistema financiero.

Es así que los créditos de vivienda social destacan por la evolución favorable vigente. En 2010 la cartera de créditos era de $us 1.318 millones y hasta 2013 subió hasta $us 2.379 millones. En 2014 se aplicó definitivamente la nueva ley financiera y el registro en esa gestión para este tipo de créditos era de $us 3.001 millones. Para abril de este año, el crecimiento de la cartera llegó a $us 5.796 millones. Por lo que, según el cálculo, desde 2010 el crecimiento fue de 337,7%.

El programa de créditos para viviendas está fraccionado en tres ámbitos, según las tasas de interés. El 5,5% de la tasa de interés es para viviendas que tiene un valor comercial hasta $us 83.812; el 6% de interés es para bienes con valor hasta $us 124.896 y el 6,5% es la tasa regulada para viviendas con valor hasta $us 151.190.

Tasas. Un dato que emerge de la evaluación del Gobierno es que el número de familias beneficiadas con el crédito de Vivienda de Interés Social (VIS) llega a 57.452 (con registro hasta el 30 de abril); del cual, el 61%, es decir 34.732 familias, optó por créditos con el 5,5% de tasa de interés anual. El 29%, que representa a 16.764 familias, calificó para créditos con el 6% de interés y el 10%, que son 5.956 familias, accedió al 6,5% de interés.

Los créditos con tasa de interés no regulado varían en función de la dinámica que registra la Tasa de Interés de Referencia (TRe), que en el último trimestre subió hasta 3,66%, lo que motivo el alza de la cuota mensual. El Banco Central de Bolivia (BCB) decidió modificar el cálculo de este índice para que baje al rango al 2,30%; sin embargo, el TRe no se aplica a créditos para vivienda ni productivos porque son créditos con una tasa regulada.

La Razón / Dennis Luizaga / La Paz