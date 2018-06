Encontraron muerto al actor Jackson Odell, de “Modern Family”

Apareció sin vida en su casa de Los Angeles. Había trabajado en las series The Goldbergs y Modern Family.

Jackson Odell fue encontrado muerto en su casa de Los angeles, California. (Foto: E. Rodriguez/Getty Images/AFP)

El actor Jackson Odell, conocido por sus trabajos en las series The Goldbergs y Modern Family, fue encontrado muerto en su casa del Valle de San Fernando, al norte de Los Angeles, California. Tenía 20 años.

Por ahora se desconocen las causas de la muerte, porque todavía no se le realizó una autopsia al cuerpo. La policía indicó que no había señales de violencia. No se divulgaron más detalles de la investigación que está en curso.

“Siempre será una luz resplandeciente y un alma talentosa, brillante y amorosa”, escribieron parientes de Odell en Twitter. “Tenía mucho más para compartir. Nuestra familia siempre llevará adelante esa verdad. Nuestro deseo es que el resto del mundo que lo conocía y amaba también lo haga”.

Odell había comenzado su carrera a los 12 años. Además de haber interpretado los papeles de Ari Caldwell en The Goldbergs, y a Ted Durkas en dos capítulos de Modern Family, participó en otros programas de televisión exitosos, como iCarly y Arrested Development. Su último trabajo actoral data de 2016, en un capítulo de la serie Astrid Clover.

Nacido en Colorado, también era un exitoso cantante y compositor. Fue el autor de varias canciones para la banda de sonido de la película Forever My Girl, estrenada este año en Estados Unidos.

El martes, Odell había aparecido en un podcast llamado Controlled Chaos hablando de ese trabajo, y no dio señales de que nada fuera de lo habitual estuviera sucediendo en su vida.

Fuente: clarin.com