Estas 3 señales te dicen que es hora de cambiar de brasier

Al encariñarnos con uno lo usamos para todo, tanto así que ya parece parte de nosotras. Cuando lo usamos seguido se desgastan y es hora de botarlo, aunque nos cueste mucho.

Una de las prendas con las que las mujeres luchamos son los brasieres, es que encontrar unos que nos quede perfecto resulta ser un dolor de cabeza para nosotras. Así que cuando encontramos el indicado no queremos dejarlo ir nunca más.

Sin embargo, cuando lo usamos seguido se desgastan y es hora de botarlo, aunque nos cueste mucho.

Pero, ¿cómo saber que nuestro brasier ya caducó? Pues para eso hicimos esta nota, para que sepas cuando es hora de desechar el sostén que tanto amamos.

1. Las tiras se caen

Te pusiste el brasier de siempre y las tiras se empezaron a caer, entonces te lo quitaste y lo graduaste para que eso no siga pasando, pero no, no funcionó.

Querida amiga Whatthegirl te tengo que informar que esa es una de las primeras señales para que cambies el brasier.

2. El elástico ya no sirve porque se estiró

Cada vez que vamos a elegir un brasier en lo primero en que nos fijamos es en que se ajuste perfectamente a nuestro cuerpo. Pues cuando se estira mucha ya no mantiene el busto en su sitio, lo que provoca que en el futuro se nos caigan y eso no lo queremos.

3. No hay copas fijas

Una de las partes más delicadas de un brasier son las copas, por eso cuando vemos que estas se caen es hora de botarlos.

¿Cómo comprobamos si ya tenemos que botarlos? Es muy fácil, solo debes de levantar los brazos y si las copas también suben, es hora de decirles adiós.

La primera recomendación que te puedo dar es que cuando compres tu ropa interior siempre es bueno que revises el material y la calidad, ya que esto influye mucho en la duración.

Si compras un brasier de encaje tienes que saber que estos duran menos, en comparación a uno de algodón, pero si compras uno con costuras reforzadas serán mucho más difícil que se dañen.



Fuente: whatthegirl.com