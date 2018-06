Ex presidente Mesa pide incluir a Arce, Menacho y Navarro al juicio por caso Quiborax

Sucre. El expresidente de Bolivia los acusa de incumplimiento de deberes en el caso del arbitraje planteado por la chilena Quiborax . Carlos Mesa pidió a la Fiscalía General del Estado que se investigue penalmente al ex procurador y actual ministro de justicia, Héctor Arce; a la ex ministra de Defensa Legal del Estado y ex Subprocuradora, Elizabeth Arismendi; al actual procurador Pablo Menacho; y al ministro de Minería, Cesar Navarro, por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

Mesa junto a sus exministros de Estado. Foto/RRSS

Sucre.- El expresidente Carlos Mesa presentó este lunes ante la Fiscalía General del Estado en Sucre, una solicitud para incluir en el caso Quiborax, al exMinistro de Defensa Legal del Estado y ex Procurador General del Estado, Héctor Arce Zaconeta por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

Mesa comparecerá este martes ante la misma Fiscalía por el caso Quiborax pero en su defensa, activó la solicitud de incluir también a César Navarro Ministro de Minería; Pablo Menacho, actual Procurador General y Elizabeth Arismendi Chumacero ex Procuradora General del Estado, quienes llevaron adelante el laudo arbitral impulsado por Quiborax- Non Metallic Minerals S.A (NMM), que demandó al Estado por la reversión de sus concesiones en el Salar de Uyuni el año 2004.

Mesa explicó que identificaron cuatro irregularidades muy graves sobre los cuales están pidiendo al Fiscalía General, se acuse a las cuatro personas que vieron – en distintos periodos- el laudo arbitral desde 2008 al 2018.

El primer hecho irregular -dice Mesa- es que el gobierno llegó a un acuerdo formal con Quiborax para resolver amistosamente el pleito, pagándoles 3 millones de dólares y que luego se retractó. De haberse ejecutado, se hubiera evitado pagar 46,2 millones de dólares.

El segundo hecho -identificado por Mesa- es que se haya establecido a través de un documento falsificado por Quiborax, la base ilegal para iniciar el proceso a Bolivia.

El tercer hecho es que una vez llegado a un principio el acuerdo entre Bolivia y Quiborax, cuando todavía no se conocía el laudo arbitral definitivo, funcionarios de Quiborax ingresaron como “Pedro por su casa” a la Procuraduría”, para negociar el desistimiento del juicio penal que la justicia boliviana abrió contra Allan Fosk, el principal accionista de Quiborax en Bolivia, además de ocho personas.

Mesa sostuvo que la Procuraduría negoció también el desistimiento de la Fiscalía General con relación al juicio penal y el proyecto de sentencia de sobreseimiento de Fosk y otras ocho personas.

“Háganse ustedes la idea: funcionarios de Quiborax negociando en la Procuraduría General del Estado el levantamiento de ese juicio penal. Primero qué hacen funcionarios chilenos negociando con Bolivia ese sobreseimiento; segundo, cómo es posible que se utilice el correo electrónico de la sub Procuradora para mandar esos proyectos a abogados de la empresa Quiborax; tercero: cómo es posible que la Procuraduría, que no tiene ninguna competencia, esté discutiendo el de desistimiento de Bolivia en algo que le corresponde al juez competente”, indicó.

Dijo que la cuarta irregularidad tiene que ver con el haber pagado en virtud de “este conjunto de problemas, de errores, de insuficiencia y de pésima defensa”, 42,6 millones de dólares a la empresa chilena.

Aseguró que su gobierno entregó un proceso político y jurídico impecable y el gobierno del presidente Morales llevó “adelante una desastrosa defensa con un conjunto de elementos que generan conducta antieconómica e incumplimiento de deberes”.

Precisó que por ese motivo, ha solicitado al Fiscala General del Estado incluir en la investigación a Héctor Arce, Elizabeth Arismendi, Pablo Menacho y Cesar Navarro, para que sean investigados en función a estos “gravísimos hechos” .

“Ojalá el Fiscal General del Estado trabaje con independencia y los incluya en la investigación. Nosotros no estamos negándonos a estar presentes, pero creemos que es muchísimo más grave lo que ha ocurrido durante el gobierno del presidente Morales, que lo nosotros hemos hecho”, dijo al confirmar que atenderá la citación de la Fiscalía en Sucre, donde ya se encuentra.

Mesa asegura que no hay materia justiciable para ser investigado porque durante dos gobiernos se estableció la legalidad de la anulación de las concesiones que vulneraban las normas establecidas en la Ley 2564 que amplió la reserva fiscal del Salar de Uyuni. (ERBOL)

Carlos Mesa pide enjuiciar a cuatro altas autoridades por el caso Quirobax

PRESENTÓ UNA DEMANDA EN LA FISCALÍA.

El ex presidente Carlos Mesa en Sucre.

CORREO DEL SUR DIGITAL y ANF

Sucre.- El ex presidente Carlos Mesa presentó este lunes una demanda penal contra cuatro altos funcionarios de Estado que cometieron una serie de irregularidades en el proceso de laudo arbitral de la empresa Quiborax.

El ex Primer Mandatario pidió a la Fiscalía General del Estado que se investigue penalmente al ex procurador y actual ministro de justicia, Héctor Arce; a la ex ministra de Defensa Legal del Estado y ex Subprocuradora, Elizabeth Arismendi; al actual procurador Pablo Menacho; y al ministro de Minería, Cesar Navarro, por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

Mesa denunció que estas cuatro personas cometieron delitos al dejar que el Estado Boliviano pague 42 millones de dólares a pesar de haber llegado a un acuerdo con Quiborax para el pago de solamente 3 millones.

Asimismo pide que sean citados para declarar a los abogados Leny Ericka Chávez, Carmiña Llorenti Barrientos y Dante Justiniano y fija una línea de consultas que sustentan las bases de su denuncia.

En la demanda denuncia que un documento falsificado por un funcionario de Quiborax llevó a un proceso arbitral contra Bolivia y que el mismo no fue observado por la Procuraduría como un hecho ilegal para iniciar el proceso. Denuncia además que en la Procuraduría negociaron en desistimiento de un juicio penal en Bolivia contra el principal accionista de dicha empresa chilena.

Agregó que el haber pagado 42 millones es producto de todas estas irregularidades generadas por una pésima defensa de los intereses del Estado por parte de la Procuraduría.

En mayo se conoció que el Estado boliviano perdió un litigio que sostenía desde 2006 contra la empresa chilena Quiborax a la que debía pagar 48,6 millones de dólares, pero las autoridades gubernamentales transaron para terminar cancelando 42,6 millones de dólares.