Parece que los últimos escándalos de Facebook no han hecho que la compañía se replanteé la recolección de datos de todas aquellas personas que se encuentran registradas en la red social. Entre las miles de patentes que ha registrado la compañía desde 2008, el New York Times ha recopilado siete que parecen extraídas de una historia de ciencia ficción. Por supuesto, el registro de una patente no significa que la veremos hecha realidad en el futuro próximo. De hecho, algunas de ellas nunca van más allá de su registro para proteger la idea.

En total son siete patentes que muestran sus pretensiones para obtener datos

Resulta interesante (y escalofriante) saber la forman en que Facebook imagina cómo podría obtener más datos de nosotros. La primera patente tiene que ver con identificar nuestra relación sentimental con otra persona. Para esto, los algoritmos de seguimiento podrían analizar cuántas veces visitamos el perfil de otro contacto o el número de personas viendo nuestra foto de perfil. De esta forma, la red social podría definir si existe algún tipo de relación entre dos personas.

La segunda describe cómo podría identificar patrones de conducta para definir nuestra personalidad. Para ello analizaría nuestros últimos movimientos en la plataforma. En base a este análisis, la red social nos podría mostrar contenido y publicidad relacionada con nuestra personalidad.

Predecir el futuro también está entre las pretensiones de Facebook. La tercera patente explica que las publicaciones, mensajes personales e incluso las transacciones de nuestra tarjeta de crédito podrían servir para predecir eventos como un cumpleaños, una graduación o incluso la muerte.

Asimismo, el hardware entra en juego en las patentas para analizar datos. La cuarta de ellas señala la posibilidad de analizar las fotografías de una persona para identificar si existen píxeles muertos u otro tipo de defectos originados por la propia cámara. De esta forma, podría identificarse quién ha subido una fotografía que cumpla con los mismos patrones.

Las patentes también incluyen el uso de hardware

La quinta patente explica la utilización del micrófono de un dispositivo móvil para poder escuchar su entorno. Esto ayudaría a identificar qué programas de televisión ve una persona y qué tipo de publicidad prefiere silenciar. La penúltima patente analizada describe cómo la red social podría seguir cada una de las actividades de tu rutina diaria para que, en caso de ocurrir algo fuera de la común, le avise a tus contactos más cercanos. Esta misma patente señala el uso de la localización del teléfono durante la media noche para poder definir en dónde te encuentras.

Por último, la séptima patente vuelve a hacer uso de los servicios de localización para establecer nuestra ubicación y la de nuestros amigos. Gracias a lo anterior sería posible identificar con cuáles de ellos socializamos más. El registro también señala la posibilidad de medir nuestras horas de sueño gracias al monitoreo de nuestro teléfono.

Aunque todas las patentes lucen poco respetuosas con la privacidad de las personas, nuevamente es necesario mencionar que su registro no asegura que las veremos implementadas en la red social. Facebook depende de los ingresos generados por anuncios, por lo que no es de extrañarse que gran parte de sus ideas estén centradas en extraer información de sus usuarios para saber qué tipo de publicidad ofrecerle.