Fermín: ‘Yo sufro de bullying y me apena por Asbel’

Desde que inició el Mundial surgieron muchas críticas en las redes sociales para el periodista deportivo Asbel Valenzuela, que fue contratado para relatar los partidos del Mundial Rusia 2018 por las redes televisivas autorizadas.

Los internautas comenzaron a criticar el trabajo de Valenzuela y se valieron de memes, videos y fotos para ello. Así fue que cobró fuerza el pedido de que Fermín volviera a las transmisiones del evento futbolístico más importante del mundo y fue complacido.

1. ¿Por qué no apareciste en las transmisiones desde el principio en este Mundial?

Fermín: Estoy en La Revista, no he desaparecido, sigo produciendo y conduciendo mi segmento deportivo. No estaba en los planes que yo aparezca en las transmisiones del Mundial por un tema de tiempo, pero una semana antes me avisaron que tenía que estar en ocho partidos, en horarios que no me compliquen. Seis de esta primera fase, uno de octavos y uno de cuartos de final.

2. ¿Cuántos mundiales tiene Fermín en su carrera?

F: Este será el cuarto, no estuve en el de Brasil, los relatores fueron Ernesto Moreno y Ernesto Rojas.

3. ¿Vio las reacciones de la gente en las redes sociales ante su ausencia en Rusia?

F: Mis hijos andan más pendientes de eso. Yo casi no veo mis redes.

4. ¿Qué opina sobre lo que dicen de Asbel Valenzuela?

F: No quisiera comentar demasiado sobre el tema. No recuerdo si fue el primer o segundo día que me enteré de esos comentarios, me acerqué a Asbel y le dije que tiene que ser fuerte porque tenemos que salir adelante todos como un equipo. Lo vi fortalecido, aunque obviamente a nadie le gusta que hablen mal de uno.

5. Usted también sufrió bullying cibernético…

F: Muchas veces y sigo sufriendo, por eso me apena que Asbel pase por eso. Yo no me meto con nadie ni hablo mal para ninguna persona. Lastima, pero más que pensar en mí, pienso en mis dos hijos, que son jóvenes y están metidos en el fútbol.

Actualmente ambos pararon en el deporte profesional porque se están dedicando a sus estudios.

6. La gente pidió que usted relate los partidos del Mundial, incluso hicieron eco de sus frases más populares…

F: Yo estoy muy agradecido con la gente que me apoya. Me mandaron mensajes pensando que me habían sacado y no fue así.

7. Tuvo una crisis en su salud, ¿Cómo está ahora?

F: Me cuido mucho, no me desvelo, soy ‘cero joda’, no tomo alcohol. Tengo precaución porque me diagnosticaron diabetes, pero mientras uno está controlado no tiene ningún problema. Me ayuda hasta el hecho de que mis hijos son cristianos, así que nuestra diversión es estar juntos. El trabajo es bastante pesado y ya no soy de los que se quedan con un vaso de agua todo el día. Me alimento correctamente.

8. Entonces hay Fermín para rato en la TV…

F: Que el ‘flaco’ de arriba decida sobre el momento de retirarme. Mientras tenga fuerzas espero continuar.

9. ¿Cómo es Fermín detrás de la pantalla?

F: Soy igual. De vez en cuando ocurrente. Trato de ser serio para que mis hijos copien eso. Le digo que no imiten todo, porque tengo mis errores.

10. ¿Qué hace para divertirse?

F: Estar en el lugar que uno quiere con la gente que uno quiere es suficiente. Ya estoy grandecito, así que lo mejor es estar tranquilo.

11. ¿Es un hombre romántico?

F: Sí. Me gusta la música de moda, pero soy más de Julio Iglesias y José Luis Perales. Bailo, pero con mucha formalidad, en juntes familiares. Ahora prefiero descansar, no buscar buri.

12. ¿Es amiguero?

Mi mejor amigo vive en Estados Unidos y tengo a mis hijos. Con mis compañeros del canal también nos llevamos bien. No tengo problemas con nadie, creo que no tengo enemigos. Intento no hacerle daño a nadie. Soy un tipo tranquilo.

13. Su estado civil…

F: Soy casado y tengo dos hijos, pero mantenemos un perfil bajo, porque el que aparece mucho, después sufre mucho también.

