Fijan audiencia de acción de libertad para Leyes y advierten posible declaración

COCHABAMBA | La acción de libertad presentada por la defensa del alcalde José Maria Leyes que pretende evitar su declaración por el caso Mochilas II fue fijada para las14:00 de hoy.

El abogado de la defensa de Leyes, Alberto Trigo, advirtió que lo más probable es que el Alcalde declare ya que la audiencia podría extenderse hasta la hora fijada para declaración. “La audiencia de acción de libertad es a las 14:00 y la declaracion a las 17:00 así que lo más probable es que deba declarar”, apuntó.

Acotó que se pedirá que se unan los procesos de casos de mochilas I y II hoy por la tarde, sin embargo el representante del viceministerio de Transparencia, Ever Veizaga dijo que esto no es viable ya que no son los mismos imputados en ambos casos.