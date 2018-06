Florencia de la V contra Lanata: “Es un misógino”

El periodista había anunciado que la llevará a la Justicia, pero la conductora volvió a atacarlo: “Es un machirulo”.

Flor de la Ve atacó nuevamente a Jorge Lanata: “A él le conviene hablar de esto… hablar de mí”.

Florencia de la V participó activamente en el debate por la legalizacion del aborto. (Foto: Lucía Merle)

Además, aseguró que se está preparando para la disputa judicial: “Mi abogado es (Fernando) Burlando, pero voy a tener un bufete de abogados más grande porque este señor se ocupó de decir cosas espantosas de mi, muchas, como que no solo era madre sino padre y por eso también tendrá que verse en la Justicia, porque fue una falta de respeto hacia mi como ser humano”.

El periodista Jorge Lanata anunció que llevará a la mediática a la Justicia.

Luego, remarcó una de las cosas que más le dolieron de los dichos de Lanata: que no la trate como una mujer. “Lo que pasó fue este empoderamiento maravilloso que estamos teniendo las mujeres, de las cuales me incluyo y digo mujeres porque él no me incluye en el género”, expresó y continuó: “Nosotras hemos callado mucho tiempo y se terminó. Siempre es noticia el hombre y no las mujeres, o sea que él me lleve a juicio es noticia, pero cuando él me agrede no. Igual tengo que agradecer que comparado con otros años, el medio me apoya y antes no lo había sentido tanto”

Por último, aseguró que no está demasiado interesada en pedir perdón por sus acusaciones contra el periodista: “Si vienen por la vía legal, vamos a lo legal, hay que ver si le pido disculpas públicas, tendría que ver, él me hizo mucho daño a mi y a mi familia”.

