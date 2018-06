Fuerte declaración de Guardiola sobre Barcelona y España

El técnico del City habló sobre su posible vuelta al club y la chance de dirigir a la Selección.

Messi y Guardiola, la última vez juntos, en 2012. (Foto: AP Photo/Andres Kudacki)

“Como entrenador se ha acabado mi estaba en el Barcelona. Porque no soy el mismo, ni su mirada hacia mí es la misma”. En una entrevista con TV3 de España, Guardiola blanqueó una situación impensada por el mundo del fútbol. El entrenador del que fue quizá el mejor equipo de todos, aseguró que no volverá a dirigir allí.

Además, descartó ser presidente del club catalán pese a su gran relación con todas las esferas del Barcelona: “Yo soy entrenador y soy bueno en lo mío, no lo puedes ser en todo. Cuando acabe, me veréis jugando al golf”.

Pero en una nota en la que tocó temas sensibles, Pep también desechó la oportunidad de dirigir a España. “Nunca seré entrenador de España porque nunca me lo ofrecerán. No me arrepiento de haber jugado con la Selección. Yo soy del Barça y he entrenado el Bayern y ahora el Manchester. Antepongo mi trabajo y profesionalidad a cualquier otra cosa”.

El entrenador del Manchester City, entre expresiones vinculadas a la situación política entre Cataluña y España, también le dedicó un espacio a Messi. “Leo es único. No va a quejarse fuera del campo, cuando no le gusta algo lo dice en el campo. Fuera está siempre calladito”, resaltó Pep, quien además destacó la temporada del Barcelona: “Llevan siete de las últimas 10 Ligas. El Barça ha sido también el mejor esta temporada aunque no haya ganado la Champions. Es muy difícil solo perder un partido en la Liga. Llevo seis años fuera y sigo viendo cómo juega y alucino”.

Por otro lado, respondió a la polémica que se generó con Yaya Touré, quien acusó de racismo al DT. “Es mentira lo que dijo y lo sabe; estuvimos juntos dos años y ahora es cuando lo dice, jamás me lo dijo cara a cara”.

Fuente: clarin.com