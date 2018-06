Gobernador Cejas reconoce que no tienen capacidad de hacer frente a “Bolivia dijo No”

La autoridad departamental de Potosí hizo un llamado a las autoridades y organizaciones del MAS a hacer frente a la oposición que “alegremente” dice “Bolivia dijo No”.

El gobernador, Juan Carlos Cejas y el presidente, Evo Morales. Foto: ABI

La Paz, 22 de junio (ANF).- El gobernador de Potosí, Juan Carlos Cejas advirtió este viernes que las autoridades y organizaciones afines al MAS no están teniendo la capacidad de defender el denominado proceso de cambio frente a la campaña del “Bolivia dijo No”.

La autoridad departamental lamentó que el partido gobernante, las autoridades y las organizaciones que apoyan al Gobierno no están demostrando su capacidad para hacer frente a la campaña de la oposición en contra del presidente Evo Morales.

“No estamos teniendo esa capacidad de hacer frente, de decir las cosas como deben decirse. (El) Presidente trabaja, viaja al exterior, hay dos o tres que cuestionan su viaje, todavía un expresidente confundiendo las cosas (…).No podemos, no debemos permitir que la mentira y el chismerío se impongan”, sostuvo Cejas.

Se refirió al tema en un acto de entrega de 52,5 millones de bolivianos a 21 alcaldías del departamento de Potosí, para financiar proyectos del programa Mi Riego III.

“Tenemos que defender, tenemos que decir ‘llullakushanki tiuy, ancha llulla kanki nina tian (Estas mintiendo tío, muy mentiroso eres)’ hay que decir a la oposición, tenemos que decir, no decimos. Alegremente dejamos decir ‘Bolivia dijo No’, ¿bajo qué argumentos?, bajo el argumento de la mentira”, cuestionó al mismo tiempo de reprochar a sus correligionarios.

El Gobernador dijo que la oposición apela a la “mentira” porque dijo que hizo aparecer “un niño que no existía”, refiriéndose al supuesto hijo que tuvo el Mandatario con Gabriela Zapata, un menor que no existió de acuerdo a las autoridades jurisdiccionales, no obstante Morales al inicio de ese caso admitió que había tenido un hijo pero que había muerto.

“Pero no tenemos la capacidad de decir ni eso. Tenemos que hacer frente ahí afuera, muchas veces nos encerramos en ampliados donde damos grandes discursos, pero afuera no decimos nada”, insistió Cejas.

Las palabras de la autoridad se producen cuando se ha avivado nuevamente la campaña por el No a la repostulación del presidente Evo Morales, quien este jueves ha calificado de separatistas y de la derecha a los que impulsan el “Bolivia dijo No”.

En diferentes escenarios donde aparecen Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, también se dan manifestaciones contrarias a la reelección del mandatario.

/NVG/

Fuente: ANF