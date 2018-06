Gobierno boliviano insiste en postulación de Suxo y opositores piden a Estados no elegirla

El diputado Wilson Santamaría hizo un llamado a los Estados para no elegir a Nardi Suxo con base en el informe del Panel de expertos que no recomiendan su designación.

Nardi Suxo participó de un panel abierto para candidatos a la Corte-IDH. Foto: Internet

La Paz, 1 de junio (ANF).- El Gobierno ratificó su apoyo a la exministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo en su candidatura a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH); mientras que la oposición espera que los Estados no la elijan después que un Panel de expertos observó su afiliación estrecha con la administración de Evo Morales.

“Nosotros a toda personas profesional que se presente en nombre del Estado estamos en la absoluta obligación moral y ética de respaldar, sin excepción”, declaró el diputado Franklin Flores (MAS), independientemente del informe del Panel de expertos que evaluó a los cuatros candidatos a la Corte-IDH.

Acotó que es totalmente valorable que una mujer boliviana se haya postulado para tan alto cargo en un mecanismo internacional como es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, más cuando Suxo tuvo que enfrentar “observaciones de la oposición, mentiras y guerra sucia, pero ha tenido valentía”, afirmó.

Otro es el criterio de la oposición, el diputado Wilson Santamaría destacó el informe final del Panel independiente de expertos para la elección de jueces y juezas para la Corte Interamericana de Derechos Humanos y espera que los Estados tomen en cuenta al momento de decidir quiénes merecen acceder a ese cargo.

La oposición espera que Nardi Suxo no sea elegida. “El informe es claro, aunque no tiene efecto vinculante es una referencia muy importante en materia de derechos humanos, que los Estados toman en cuenta hace muchos años cuando se inicia el proceso de elección”, explicó Santamaría.

“No es apta, no solo por sus vinculaciones políticas (…). Confiamos en que los Estados que tienen derecho a voto escocjan a una persona imparcial, intachable y con profundo conocimiento en derechos humanos. Desde luego (que no sea Nardi Suxo), porque no cumple los requisitos”, sostuvo.

El informe final del Panel estableció que la exministra Nardi Suxo no cuenta con ninguna experiencia judicial nacional ni internacional, ni con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y advierte que podría existir una falta de independencia e imparcialidad por su estrecha afiliación con el gobierno de Bolivia.

Mientras el panel de expertos concluye con claridad que los candidatos Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Ricardo Pérez Manrique y Humberto Sierra Porto están “altamente calificados”, para ser electos miembros de la Corte-IDH, las conclusiones sobre Suxo establecen observaciones.

Respecto a Suxo Iturri, los panelistas consideran “posiblemente riesgoso que no posee el mismo grado de conocimiento y experiencia respecto de actividades judiciales y de las labores del Sistema Interamericano de protección de Derechos Humanos que otros candidatos”, señala el informe.

Asimismo en la parte conclusiva el panel sostiene que podría “existir una posible falta de independencia e imparcialidad dada su estrecha afiliación con el actual gobierno de Bolivia”. Además hacen notar que la candidata “no se mostró dispuesta” a realizar una entrevista que pudo esclarecer las preocupaciones en torno a su postulación.