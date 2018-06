Gobierno de Evo destinó Bs 260 millones para obras lujosas en el Chapare

Las flamantes obras están ubicadas en las afueras de Villa Tunari, en el Chapare de Cochabamba, el bastión político de Evo Morales. El alcalde Romero asegura que los escenarios y las viviendas se usarán más adelante.

Destinaron Bs 260 millones para obras lujosas en el Chapare

El estadium de Villa Tunari es considerado el “más moderno” del país. Foto: Ministerio de Deportes

Página Siete / María Carballo / La Paz

El Gobierno ejecutó una inversión de 263.269.819 bolivianos para la construcción de un estadio “moderno”, una piscina olímpica y un Centro de Alto Rendimiento (CAR), que incluye varias infraestructuras. Esas obras fueron construidas para los Juegos Suramericanos y se emplazaron en Villa Tunari, tercera sección de la provincia Chapare, bastión político del presidente Evo Morales.

Las infraestructuras “son importantes” y en el futuro serán utilizadas por deportistas de todo el país, declaró a Página Siete el alcalde de Villa Tunari, Asterio Romero. “Si bien se está tomando en cuenta como millonarias (las obras), para mí no lo son. Son obras que se han construido para los Suramericanos y esto es para todo el país”, afirmó la autoridad municipal.

Las inversiones del estadio y la piscina sobrepasan los 137 millones de bolivianos, que sumados a los 126 millones de bolivianos de las obras del CAR dan un total de más de 263 millones de bolivianos invertidos en Villa Tunari.

También se construyeron 48 viviendas para los jueces de las diferentes competencias deportivas. Según versiones de prensa, se prevé que esas edificaciones funcionen como viviendas sociales para personas de escasos recursos.

Para el burgomaestre Romero la inversión es necesaria porque estas edificaciones serán utilizadas incluso después del evento deportivo, que concluyó el 8 de junio pasado. “Estas obras son muy importantes para la niñez, para la juventud, que a veces se distraen con cosas malas, pierden el tiempo. Con el deporte no se pierde el tiempo y estas obras se van a utilizar no sólo en los Juegos Suramericanos, sino todo el año”, expresó la autoridad.

El Centro de Alto Rendimiento

Romero explicó que el Centro de Alto Rendimiento, denominado “Federico Román”, demandó una inversión de 126 millones de bolivianos.

Ese monto comprende un hotel para deportistas, un coliseo de tenis, una pista atlética, un estadio auxiliar de fútbol, una cancha de béisbol, dos canchas con graderías, un comedor, un centro de salud, portería, administración, la malla olímpica, un polideportivo, gimnasio, una cancha de básquet y voleibol.

Coliseo de tenis

Durante los Suramericanos, los competidores contaron con una cancha principal, ubicada en un coliseo de tenis (emplazada en el CAR) para 5.000 personas; además de siete canchas auxiliares para otros cotejos.

Sólo el coliseo principal demandó una inversión de 10.155.134 bolivianos, de acuerdo a versiones de prensa. En tanto las canchas auxiliares costaron 9.180.781 bolivianos (ambos montos están incluidos en los 126 millones de bolivianos del CAR, según el alcalde Romero).

Esta infraestructura cuenta con un piso de tartán (material para suelos deportivos). De acuerdo al burgomaestre de Villa Tunari esta obra será acreditada para torneos mundiales.

Hotel para deportistas

El hotel, ubicado en el CAR, cuenta con 256 habitaciones para alojar a 500 deportistas. Tiene dos bloques de cinco pisos cada uno. Cada planta tiene 32 habitaciones dobles, con baño privado. Para esta obra se invirtió la cantidad de 41.017.834 de bolivianos, según Los Tiempos (Romero indicó que este monto está incluido en los 126 millones de bolivianos del CAR).

El presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Cochabamba, Gróver García, aseguró que más de una federación deportiva del país solicitó estos ambientes para utilizarlos como una escuela de formación para nuevos deportistas.

“En realidad todas las obras están pensadas para eso, para la formación de nuevos deportistas”, aclaró García.

La suma de las inversiones del hotel, el coliseo y sus canchas auxiliares asciende a más de 60 millones de bolivianos (menos de 126 millones). “El resto está, pues, obviamente, cubriendo lo que es la pista atlética, la cancha de béisbol, el centro de salud, etc.”, explicó Romero.

El estadio “más moderno”

El estadio “más moderno del país”, así calificó el presidente Evo Morales a esta infraestructura, que tiene la capacidad de albergar a 25.000 espectadores. En la obra se invirtieron 91.949.263 de bolivianos y fue la sede del fútbol femenino en los Juegos Suramericanos.

El alcalde Romero explicó que esta infraestructura será utilizada en el futuro para formar nuevos deportistas. “Nuestra meta es estar en la liga profesional con nuestro propio equipo. En este estadio se van a formar equipos profesionales”, afirmó.

Si bien el estadio está dentro del CAR, la inversión del proyecto no está incluida en los 126 millones que se emplearon en el centro. “Eso es aparte, es otro monto”, sostuvo el alcalde.

La piscina olímpica

La obra demandó una inversión de 45.320.556 de bolivianos. El escenario está construido sobre 8.000 metros cuadrados y cuenta con dos piscinas: una, que tiene una dimensión de 50 metros y la otra, cuya extensión es de 25 metros. “Esta obra también es aparte, no está incluida en el monto de los 126 millones (del CAR)”, aclaró Romero.

El presidente del Comité Olímpico Boliviano, Marco Arze, sobre esta infraestructura expresó: “Excepto la piscina, que desconozco su ubicación, las demás (obras) son parte del CAR”.

“Los edificios no van a estar cerrados, se van a utilizar en el futuro”

Punto de vista

Grover García, Presidente del MAS

Todas las obras son importantes, no sólo las que se entregaron en Villa Tunari. No se trata de que sea o no el Chapare. En esa región necesitan obras como en cualquier municipio del país y como cochabambinos nos sentimos orgullosos que el presidente Evo Morales haya pensado en nosotros, en Villa Tunari, pero como dijimos: estas obras no solo son para ese sector, sino para todo el país.

Entendemos que Cochabamba tiene que ser el semillero de los nuevos deportistas que se forjen en el país, porque los ambientes van a ser utilizados como escuelas, como ambientes de formación para los nuevos deportistas que quieran aprender, que quieran formarse en Cochabamba, no sólo los deportistas cochabambinos, sino de los nueve departamentos.

Felicitamos por este trabajo al Estado Plurinacional. Entre otras obras podemos mencionar el estadio, por ejemplo, que tiene una gran capacidad, para 25.000 personas y Villa Tunari es un municipio pequeño; pero como dijimos, estas obras se han preparado con la finalidad principal de recibir los Juegos Suramericanos, pero también es una región que tiene ya una población bastante crecida, no solamente hablando de Villa Tunari, sino de toda la región del trópico de Cochabamba.

Ese estadio y las otras construcciones no solamente están pensadas para el trópico. Seguramente las federaciones, para mi entendimiento, de las disciplinas correspondientes van a tener el derecho de utilizar y forjar ahí deportistas que se presenten allí.

Las federaciones de distintas partes de nuestro país han solicitado ya, han sugerido ya de que se puedan utilizar estas infraestructuras para poder formar allí a nuevos jóvenes en las distintas disciplinas deportivas y que estos deportistas vayan a representar a nuestro país en eventos internacionales, en diferentes actividades deportivas que se convoquen. Eso es por lo menos lo que han explicado estas federaciones. Los edificios no van a estar cerrados, se van a utilizar en el futuro.

No tengo conocimiento de cuáles federaciones han solicitado, pero al menos es lo que se ha dicho en algunos comentarios.

Seguramente saldrán diferentes voces a criticar, a decir que son inversiones innecesarias, que se despilfarra, pero nosotros apoyamos y ponderamos el esfuerzo de nuestro Presidente, que piensa en el deporte, que piensa en los jóvenes, en incentivar actividades sanas y de alcance para los bolivianos.

Viviendas para jueces y otros proyectos

Viviendas 48 viviendas completas se edificaron para albergar a los jueces de las diferentes competiciones de los Juegos Suramericanos. Cuentan con dos dormitorios, cocina y baño, además del mobiliario necesario para una familia. Se prevé que estas obras sirvan para viviendas sociales, destinadas a personas de escasos recursos. Otras obras El alcalde Romero nombró otros proyectos construidos, como un policlínico, un polideportivo y una pista atlética, los cuales se edificaron en la región. Inversión La Agencia Estatal de Vivienda, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, invirtió 235,3 millones de bolivianos sólo para la ejecución de 14 bloques habitacionales en la Villa Suramericana, ubicada en La Tamborada (provincia Cercado).



La piscina olímpica está construida sobre una superficie de 8.000 metros. Foto: Opinión

El Centro de Alto Rendimiento tiene 14 módulos y un bloque de dormitorios. Foto: Codesur

Una vista panorámica del Centro de Alto Rendimiento en Villa Tunari. Foto: Opinión

La inspección realizada por el presidente Evo Morales a la piscina olímpica. Foto: Gente