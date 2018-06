Gobierno expande su ataque a medios extranjeros, como AP

En abril un periodista de Bloomberg denunció que fue golpeado por un guardia de Evo cuando quiso hacerle una pregunta.

El Gobierno expandió sus ataques a medios internacionales, esta vez fue la agencia de noticias Associated Press (AP) por una nota periodística sobre el lujoso palacio presidencial que estrenará el presidente Evo Morales.

La agencia internacional reportó que Morales estrenará un nuevo palacio presidencial de 28 pisos que incluye un helipuerto, una suite con jacuzzi, sala de masajes y gimnasio que ha costado más de 34 millones de dólares a la nación más pobre de Sudamérica.

A partir de esta publicación, el reporte fue divulgado en más de una decena de medios internacionales como El Mercurio, La Tercera, El Nuevo Herald, El Universo, la Agence France-Presse, entre otros.

La ministra de Comunicación, Gisela López, envió una carta al corresponsal de AP en La Paz, Carlos Valdez, en la que indica que “su artículo titulado ‘Presidente de Bolivia tiene nuevo y lujoso palacio de 28 pisos en La Paz’ está plagado de falsedades e imprecisiones”.

Esas falsedades, según López, son: el edificio no es de propiedad del Jefe de Estado sino público y que Bolivia no es la nación “más pobre de Sudamérica”, aunque no precisó qué puesto ocupa el país en el ranking de pobreza en la región.

“Lamentamos que la AP sea utilizada para diseminar el discurso opositor que califica la obra como ‘despilfarro’”, lamenta la autoridad en su misiva y pide que el periodista corrija, rectifique y pida disculpas “ante semejante manejo irresponsable de información”.

El 13 de abril, el periodista Ben Bartenstein, corresponsal para América Latina de la agencia de noticias Bloomberg, denunció que fue golpeado por un miembro del cuerpo de seguridad de Morales cuando intentaba abordarlo para hacerle una pregunta en la Cumbre de las Américas.

En diciembre de 2017, Evo se ofuscó cuando un periodista de France 24 le hizo preguntas sobre la reelección indefinida: “Qué culpa tiene Evo, por qué también usted me acusa a mí que es dictador”. El periodista aclaró que muchos dictadores en el mundo dicen lo mismo “…que el pueblo me llama, que la estabilidad…” pero Morales cortó la pregunta: “Cómo qué dictador”.

Fuente: paginasiete.bo