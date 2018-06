Gobierno ve una campaña internacional contra la Casa Grande; no hay fecha de estreno

Advirtió que el Ministerio de la Presidencia está a cargo del equipamiento y que esa instancia debe explicar por qué no se publican los contratos en el Sicoes. La ministra López expresó que aún no se puede confirmar una fecha de apertura

Marcelo Tedesqui V.

El Gobierno detalló “las mentiras” dichas por el diario chileno El Mercurio y la agencia Asociated Press (AP), que tuvo repercusiones en diarios como el Miami Herald, con relación a la Casa Grande del Pueblo y enmarcó todo en una campaña internacional de desprestigio. Sin embargo, advierte que no hay fecha de inauguración y la ministra de Comunicación, Gisela López, señaló que explicar por qué no se publican los contratos directos para el equipamiento en el Sicoes es responsabilidad del Ministerio de la Presidencia.

Los medios le recordaron que el decreto 3494, del 28 de febrero de 2018, autoriza al Ministerio de la Presidencia realizar la contratación directa para equipamiento y acondicionamiento para el edificio. Por compras mayores a Bs 20.000 debe publicar en el Sicoes, pero hasta el momento no hay más que un contrato.

“Pedirle al ministro de la Presidencia, porque todo lo que tiene que ver con la edificación de la misma es su responsabilidad, él tendría que decir qué es verdad y qué es mentira. Pido generar espacios con el ministro”.

La ministra detalló las observaciones a la publicación del medio chileno que usó como base una nota de la agencia estadounidense que repercutió en medios como el Miami Herald y en otros países. “Advertimos una campaña comunicacional internacional digitada desde Chile que pretende enlodar no solamente la gestión de nuestro Gobierno, sino todo lo que tiene que ver con la Casa Grande del Pueblo” supuestamente digitada desde el diario chileno y la agencia de noticias estadounidense.

Enumeró las ‘mentiras’: la inauguración no estaba fijada para el 21 de junio y los medios dicen que fue diferida por las críticas. La fecha de apertura del edificio aún no está definida.

Bolivia es la nación más pobre de Sudamérica, “eso falta a la verdad. Los indicadores sociales y de pobreza hablan de una reducción de la pobreza en 22 puntos en la moderada y de 21 en la extrema” y lamentó una parte de la nota en la que se señala que desde el “lujoso” despacho del presidente se ven las laderas pobres de La Paz. Lamentó que la agencia AP, en febrero, hubiera publicado datos económicos muy favorables para Bolivia “y ahora se contradice y dice que Bolivia es de los más pobres de la región” La ministra vio discriminación en el hecho de referirse al pueblo natal del presidente como una aldea. “Eso no está bien, es una población muy importante al sur del lago Poopó, donde nació el líder de esta revolución”.La contradicción que más “llamó la atención” en el párrafo 12 señala que, de forma personal, Morales logró que un tribunal lo habilitara para postularse en noviembre de 2019. Sin embargo, el 21 de febrero de este año publicó que el MAS había tramitado la repostulación no solo para el primer mandatario, sino para otras autoridades electas. Además, señaló que en Palacio se tomarán un tiempo para completar el equipamiento. “Se va a inaugurar, lo informaremos en su momento, pero aún no podemos especificar una fecha”.

Fuente: eldeber.com.bo