El portal norteamericano Kotaku ha publicado un reporte muy interesante donde, según fuentes cercanas a Google, la compañía de Mountain View estaría trabajando en su propia plataforma de videojuegos.

No cuentan con detalles específicos de los planes que tendría Google con esta nueva plataforma. Sin embargo, señalan que podría involucrar un servicio de streaming (Cloud Gaming), algún tipo de hardware y la intención de atraer a desarrolladores de videojuegos, ya sea reclutándolos o incluso realizando adquisiciones importantes de estudios especializados en el sector.

La plataforma podría hacer uso de hardware y un servicio de streaming de videojuegos

El hardware se conectaría con el servicio de streaming para que los jugadores pudieran disfrutar de juegos bajo demanda. No se sabe si la “consola” tendría capacidades técnicas similares a las del PlayStation 4 o Xbox One, pues al consumir juegos mediante streaming, servidores externos pueden encargarse del procesamiento. Esto permite que el jugador solo reciba la señal de video, por lo que no sería necesario un hardware con grandes características.

Esto ya lo hemos visto anteriormente en plataformas como OnLive y Gaikai, las cuales finalmente terminaron siendo adquiridas por Sony para crear PlayStation Now, servicio que se encuentra disponible desde el 2014. Sin mucho éxito hasta el momento.

Google posee una infraestructura de conectividad de primer nivel que ayudaría a resolver uno de los principales puntos negativos del Cloud Gaming, el tiempo de respuesta. Actualmente, ninguno de los servicios de streaming de videojuegos ha logrado resolver el retraso que existe entre la señal de video y las acciones que ejecuta el jugador en el mando.

No sería la primera vez que Google intenta entrar en la industria de los videojuegos, sin embargo, nunca ha tenido éxito. En 2014 estuvo a punto de adquirir Twitch, pero Amazon se adelantó de último momento. Durante algún tiempo se especuló de su intención de crear una consola basada en Android, muy similar a lo que ofrecía la extinta Ouya. Finalmente nada de esto ocurrió. ¿Veremos pronto a los de Mountain View dando el paso definitivo?.

Fuente: https://hipertextual.com