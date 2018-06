Grupos de defensa aseguran que Uber y otras apps similares son “inútiles” para los usuarios discapacitados

El informe, sobre el que se escribió en The Verge, arroja luz sobre un problema que plantea un desafío particular para los servicios de transporte y su modelo comercial. Como una especie de empresa de taxis, Uber comenzó invitando a la gente común a usar su tiempo libre y sus vehículos privados para ganar dinero transportando a otras personas. Pero no todos esos conductores tienen vehículos que están equipados para manejar sillas de ruedas o sistemas motorizados con mucha facilidad.