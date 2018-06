Guillén: “UPEA quiere más presupuesto para salarios, no para mejor educación”

Según el Ministro de Finanzas, en una década el presupuesto de esa universidad subió de Bs 17 millones a Bs 220 millones, y sus auditorías reportan que su ejecución presupuestaria “no es confiable”.

Ministro de Economía, Mario Guillén. Foto: Captura BTV

La Paz, 17 de junio (ANF).- El ministro de Economía, Mario Guillén, aseguró que la Universidad Pública de El Alto (UPEA) “quiere más presupuesto para salarios, no para mejor educación” y convocó a estudiantes y padres de familia a ejercer control social sobre las finanzas y la calidad educativa de esa casa de estudios.

Dijo que en la última década se benefició con un incremento presupuestario sostenido, de 17 a 220 millones de bolivianos, pero “sus mismas auditorias dicen que su ejecución no es confiable, genera susceptibilidad otorgarle mayores recursos a una institución que no puede demostrar para qué lo necesitan”.

Dijo que en comparación con otras universidades estatales, la UPEA tiene el mayor plantel docente “pero no ha podido certificar el número de alumnos, y sólo ha ejecutado el 25% de recursos del IDH destinados a infraestructura y equipamiento”.

Guillén aseguró que al gobierno le queda claro que “en lugar de proveer mejores condiciones, (las autoridades) vienen a pedir presupuesto para seguir gastando en salarios. En gasto corriente son muy eficientes porque se pagan salarios, pero en infraestructura y tecnología en el aula no ejecutan”.

Entrevistado por Bolivia TV, reveló que en la mesa de negociaciones quedó claro que las autoridades “no tienen un plan de inversiones y nunca han podido demostrar para qué quieren el incremento”.

Dijo que desde hace varios años acumula en una cuenta más de Bs. 200 millones que no usa porque no acredita a sus alumnos, “la UMSA sí lo hizo, la UPEA no acredita a sus alumnos inscritos y activos ante el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) y por eso no puede ejecutar esos recursos para infraestructura”.

El titular de Economía ratificó la oferta gubernamental de un soporte de Bs. 70 millones para la presente gestión que serían integrados al presupuesto global de la UPEA a partir de la próxima gestión.

Explicó que las autoridades de la universidad alteña buscan incrementar la coparticipación tributaria, de 0,355% a 2%, pero reiteró que “eso es imposible porque todas las universidad en conjunto reciben el 5%”.

Dijo que la pretensión de la UPEA es incrementar su presupuesto a Bs 800 millones “y eso es inviable porque tendríamos que afectar los gastos corrientes de seguridad ciudadana, salud, educación, pensiones y defensa, entre otros”.

Ratificó que la condición para reiniciar el diálogo es la suspensión de las medidas de presión porque “no es admisible negociar en medio de petardos, tenemos recursos limitados, no tenemos una máquina de imprimir billetes, tenemos déficit y no vamos a prestarnos plata para pagar salarios, no es nuestra política”.

Fuente: ANF