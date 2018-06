Horóscopo de hoy 05 de junio de Josie Diez Canseco

ARIES: 20 MAR. – 19 ABR.: Aprende a separar tus problemas personales de lo que es tu relación sentimental. Hoy podrías provocar conflictos por situaciones en las cuales tu pareja no tiene ninguna responsabilidad. Controla tus impulsos marcianos, así evitarás futuras separaciones. Número de la suerte, 1.

Arcángel : Casiel

Color: Naranja

TAURO: 20 ABR. – 20 MAY.: Has superado la mala etapa, pero aún dudas de los sentimientos de tu pareja. No te llenes de inseguridad y disfruta del periodo de reconquista que va a comenzar, pues dentro de poco te sentirás seguro de su amor. Número de la suerte, 19.

Arcángel : Zadquiel

Color: Blanco

GÉMINIS: 21 MAY. – 21 JUN.: Cambiarás tu manera de pensar y decidirás disfrutar de la vida libremente y sin compromisos. Esta actitud aumentará tu magnetismo y atraerás a alguien muy interesante, pero no lo seduzcas si en tus planes no se encuentra la estabilidad. Número de la suerte, 9.

Arcángel : Azrael

Color: Morado

CÁNCER: 22 JUN. – 21 JUL.: Estás mostrando mucho temor y mantienes el silencio ante las críticas injustas de esa persona. Recuerda que eres tú quien propiciará sus futuras manipulaciones. Toma el control de la situación y demuestra solidez, tienes derecho a hacerlo. Número de la suerte, 7.

Arcángel : Casiel

Color: Rojo

LEO: 22 JUL. – 22 AGO.: Llegará a ti la información con respecto a la actitud y los gustos de esa persona que tanto te gusta como pareja. No perderás el tiempo y pondrás en práctica cada uno de los consejos que recibirás. Lograrás llamar su atención y pronto nacerá la ilusión. Número de la suerte, 17.

Arcángel : Gabriel

Color: Verde

VIRGO: 23 AGO. – 22 SET.: Dejarás de esperar a que sean otros los que expandan tu círculo social, decidirás buscar por tu cuenta nuevas amistades. Sacarás a relucir todo tu encanto y actitud jovial. Más de uno quedará encantado y, entre ellos, alguien que pronto intentará seducirte. Número de la suerte, 11.

Arcángel : Azariel

Color: Azul

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Tu atractivo personal atrae muchas oportunidades románticas, pero la exigencia que manifiestas hace que se esfumen tus ilusiones. Aprende a olvidar el pasado y acepta que la perfección no existe, sólo así conseguirás la felicidad. Número de la suerte, 4.

Arcángel : Casiel

Color: Verde

ESCORPIO: 23 OCT. – 22 NOV.: Has superado la desconfianza y empezarás a mostrar seguridad ante esa persona que te gusta. Aunque todo surja lentamente, está próximo el día en que disfrutes de una nueva relación. Valora su amistad, será la clave de todo. El éxito y la estabilidad económica han entrado por fin a tu vida. Número de la suerte, 14.

Arcángel : Rafael

Color: Turquesa

SAGITARIO: 23 NOV. – 22 DIC.: En una reunión con amigos te sentirás muy tentado por una persona que se mostrará impetuosa y seductora. La tentación será muy grande y podrías ceder a una aventura. Piénsalo, podría ser una experiencia inolvidable pero fugaz. Trabajar en equipo te llevará a culminar eficientemente tu labor. Número de la suerte, 10.

Arcángel : Camael

Color: Uriel

CAPRICORNIO: 23 DIC. – 21 ENE.: Las tensiones acumuladas no están siendo aclaradas. No esperes a que la falta de comunicación se haga una costumbre y plantea el diálogo. La continuidad de tu relación se encuentra en tus manos, así que no pierdas más el tiempo. Número de la suerte, 21.

Arcángel : Rafael

Color: Coral

ACUARIO: 22 ENE. – 17 FEB.: Aunque sientas que hayas sido duro con esa persona, no te tortures. Pronto entenderás que fue mejor liberarse de quien no valoró completamente tu cariño. Hoy empezarás a notar el cambio y disfrutarás como nunca de tu libertad. Finalizas una etapa exitosa y responsable en lo laboral. Número de la suerte, 13.

Arcángel : Miguel

Color: Rosado

PISCIS: 18 FEB. – 19 MAR.: Algunas actitudes poco maduras y confiables te harán desistir en darle una segunda oportunidad a esa persona. No dejes que esto te llene de desconfianza y te haga temer tu futuro amoroso. Espera, el universo te guarda una sorpresa. Número de la suerte, 15.

Arcángel : Gabriel

Color: Amarillo

Fuente: whatthegirl.com