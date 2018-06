Inofuentes niega haber usado documentos falsos para acceder al cargo de Coordinador de la CNS

El coordinador de la Caja Nacional de Salud de Bolivia (CNS) denunció que la denuncia que pesa en su contra es una estrategia para cortar su gestión.

Frontis de la Caja Nacional de Salud. Foto de archivo (Internet)

La Paz, 8 de junio (ANF).- El Coordinador de la Caja Nacional de Salud (CNS), Milton Inofuentes, negó haber utilizado documentos falsos para ingresar a trabajar a la CNS y denunció que sus acusadores, en este caso la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Ministerio de Salud, pretenden cortar la labor realiza.

Inofuentes explicó que su labor es investigar y denunciar procesos de corrupción al interior de hospitales y como hay muchos intereses en juego pretenden alejarlo de su cargo.

“Es una acusación que se lo está haciendo con algunos fines obviamente para cortar la gestión seguramente”, manifestó.

La Unidad de Transparencia interpuso una denuncia contra Inofuentes por uso de documentos falsos para ser contratado en la CNS. Sin embargo el acusado explicó que lo culpan de usar una declaración jurada de parentesco falsa aunque dicho documento es real y está adjuntado en su file.

Dijo que en la declaración indica que tienen una pariente trabajando en la CNS y eso es verdad, por tanto no hay ninguna falsedad. Aclaró que él ingresó a la Caja hace un año mientras su pariente trabaja ahí desde 2001.

También mencionó que no presentó un título profesional para postular al cargo porque no era requisito e indicó que no cuenta con ese documento ya que solo es egresado de la carrera de derecho. Reiteró que no utilizó ningún documento falso.

Inofuentes informó que Transparencia le interpuso unas seis denuncias pero ninguna fue admitida.

Las declaraciones surgen luego de que el Ministerio Público recibió una denuncia contra Inofuentes y otro funcionario de la CNS, Richard Claros, ambos acusados por uso de instrumento falsificado.

En la denuncia también es acusado el Gerente de la CNS, Juan Carlos Meneses, por nombramiento ilegal de esos mencionados ciudadanos.