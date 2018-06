Integrante de Mago de Oz: Intentaron atribuirme la pertenencia de una bolsa con polvo blanco

Carlos Prieto Guijarro, violinista del grupo español Mago de Oz y uno de los integrantes que resultó detenido en La Paz, aseguró que cuando estaba en oficinas policiales una persona intentó atribuirle la pertenencia de una bolsa de un polvo blanco, que aparentemente contenía cocaína.

Pietro, en un vídeo difundido ayer en la página de Mago de Oz, explicó que esa persona se le acercó y le dijo que la bolsa con la sustancia blanquecina se le cayó en el auto en el que iban a las dependencias de la Policía.

El violinista aseguró que la bolsa no era suya. “Después de protestar un rato me dicen que si no me calmo tendría más problemas y ponen la bolsa a un lado”, explicó el músico.

En el vídeo que dura 46 minutos, el baterista y líder de la banda, Jesús María Hernandez Txus, reiteró que la suspensión del show “Diabulus in Opera” en La Paz, el pasado 8 de junio, fue por el incumplimiento de varios aspectos técnicos por parte de Gustavo Tobar, represente de FM Rock Producciones, empresa encargada de la organización del evento.

Con relación a la cancelación en Potosí, el grupo aseguró que se debió al mal estado de salud del vocalista Javier Domínguez, quien tenía bronquitis.

Tobar, a través de sus redes sociales, aseguró que la reconocida banda incumplió con muchos aspectos claves para la realización del concierto y que FM Rock Producciones efectuó todos los requerimientos del grupo.

“Creo que es una banda que tiene un discurso muy hipócrita (…). Nos hicieron traer una consola de Argentina, nos hicieron traer equipos de otros lados que no existen aquí (en Bolivia). Hicimos todos los trámites que corresponden para tener el equipo y simplemente no quisieron tocar“, dijo Tobar anteriormente, en una entrevista con ATB.

Entretanto, el grupo anunció que denunciará a Tobar por extorsión, estafa y corrupción policial. Mientras tanto, el representante de FM Rock manifestó que también iniciará acciones legales contra Mago de Oz.