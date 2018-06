“Jaimito”, “Don Mario”, “doctora”: Diputados chilenos discrepan con Macron y se inclinan por el “trato cercano” con la ciudadanía

Los parlamentarios analizaron los dichos del Presidente francés, quien regañó a un joven que lo saludó llamándolo “Manu”, asegurando que no les incomoda la forma coloquial.

VALPARAÍSO.- El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, regañó a un joven que en un acto público lo saludó diciendo “¿Qué pasa Manu?“. Ante esto el Mandatario le advirtió que debía “comportarse” y tratarlo como “Presidente o Señor”.

La situación hizo que también fuera analizada en Chile, de hecho el propio Presidente Sebastián Piñera, celebró la sanción de su par europeo y dijo que “marcó respeto”.

Sin embargo, los diputados nacionales se alejan de la apreciación de ambos jefes de Estado, y por el contrario, opinan que al ser tratados por el nombre se acercan más a los ciudadanos que representan.

Nombre o profesión, no cargo

La diputada del PPD, Marcela Hernando, contó a Emol que incluso, en su distrito, a ella la tratan muchas veces por el diminutivo de su nombre o por su profesión, antes que por el cargo que ejerce en el Congreso.

“El trato tiene que ver con la imagen que la gente se forma de uno y con el primer contacto, entonces hay gente que a mí me dice diputada, otra que me dice doctora, hay gente que me dice Marcelita, otra que me dicen señora. A mí me parece que es lo que le acomode a la gente“, sostuvo.

Y analizó lo ocurrido con el Presidente Francés: “En un acto público, interpreto que a Macron le pudo haber molestado que encontró muy patudo a este chiquillo, sin embargo, cuando uno mira la cercanía que tenía el ex Presidente uruguayo, él no se habría molestado jamás porque lo trataran por el apodo, todo el mundo le decía ‘Pepe’ (Mujica). Y en ese contexto a mí me parece que si no es ofensivo, si no está tratando en forma despectiva al Presidente, no debería sentirse mal“.

Su par de la UDI, Patricio Melero, también coincidió en que se puede dar un “trato coloquial” con quienes no ejercen altos cargos, pero resaltó que debe adecuarse al contexto.

“A mí no me molesta el trato coloquial, muchas veces en el distrito me tratan por mi nombre, por “don Pato”, o por una forma más formal, como señor diputado. Me es indiferente el trato, siempre que sea respetuoso. Entiendo que en el contexto de un acto oficial es importante mantener los protocolos y las formas, a objeto de que se mantenga la relevancia de u acto de esa naturaleza”, comentó.

Una relación horizontal

Similar al de Hernando, es el caso del gremialista, diputado Jaime Bellolio, quien aseguró tener una relación muy cercana en su distrito, siendo incluso llamado “Jaimito”.

“A mí me carga que me traten de usted, en general yo le pido a las personas que cuando alguien me trate de usted, me traten de tú, porque además yo trato de tú a todo el mundo. Entonces es una cuestión mutua y a mí me gusta que haya una relación mucho más horizontal”, señala.

Jaime Bellolio

“Yo entiendo que en ciertos lugares más formales uno tiene que tener un lenguaje que sea un poquito distinto, pero a mí no se me ocurriría decirle, como hizo Macron, de retarlo y decirle así ‘¡dígame señor diputado!’, al contrario: a mí me gusta que sea un poquito más informal, que sea una relación un poquito más cercana guardando el respeto por supuesto”, añade.

Y agregó que “en general a mí en el distrito me dicen Jaime, Jaimito; hay una relación mucho más cercana. Los vecinos me saludan ‘hola Jaime’, ‘hola Jaimito’, en general me tratan con mucho cariño y jamás se me ocurriría poner una barrera a eso”.

“Honorable señor diputado”

El diputado de la DC, Mario Venegas, también compartió su experiencia, agradeciendo el respeto que siente desde quienes se acercan a conversar con él.

“A mí de manera natural por mi experiencia y por desempeño como ex gobernador, tal vez, también por mi edad, la mayor parte de la gente me dice ‘don Mario’. Esa es la manera que me tratan habitualmente. Es más bien excepcional que me digan diputado. Muchas veces incluso me gustaría que me trataran con mayor familiaridad, pero la gente tiene internalizada esa manera de tratarme y a mí no me hace mayor problema“, sostuvo.

El parlamentario fue más allá, recordando que el la forma oficial de mencionarlos es “honorable señor diputado”: “Me incomoda lo de honorable, porque creo que tiene una carga que, siempre me pregunto, tal vez exagera un poquito. Para ser sincero, no siempre tenemos conductas honorables. Yo siento que la gente me respeta, más allá de la forma en que me diga”.

Asimismo, el diputado de Renovación Nacional, Gonzalo Fuenzalida, destacó la importancia que tiene para él sentirse querido por la gente, lo que a su juicio, en parte se demuestra en que existe un trato horizontal y es llamado por su nombre.

“En este tema de la política la cercanía es muy importante y cuando uno logra esa cercanía, incluso con personas de otras generaciones y a uno lo tratan con el nombre, yo creo que uno tiene que sentirse halagado porque logra una empatía y una cercanía que no es fácil de lograr en política. Por lo cual yo, todo lo contrario, si me tratan de ‘Gonzalo’ o en forma cariñosa, yo feliz, no creo que el trato tenga que ser de autoridad especial”, puntualizó.

Diputados ellos, por su nombre ellas

En tanto, la diputada Camila Vallejo (PC) explicó que en las reuniones que sostiene en su distrito es ella la que permite que la traten por su nombre, más allá del cargo, pero enfatizó que lo que sí le molesta es cuando se hace una diferencia entre legisladoras y legisladores.

“Cuando hacen esa diferencia, restándole autoridad a una mujer por ser mujer, creo que no corresponde”

Camila Vallejo

“Depende del contexto, a mí por ejemplo, en las semanas distritales hay muchos que me dicen ‘Camila, perdón diputada’, y yo les contestó ‘dígame Camila no más’, entonces hay una autorización también. Además hay contextos donde la conversación es más coloquial y uno no se pone desde la autoridad, por sobre el resto de la gente, sino que de iguales”.

Y añadió que “lo que sí me molesta es cuando diputados u otras autoridades se refieren a los hombres como diputados y a las mujeres las mencionan por el nombre. Cuando hacen esa diferencia, restándole autoridad a una mujer por ser mujer, creo que no corresponde. Creo que ahí uno tiene que hacerse valer“.

