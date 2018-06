Jennifer Lopez posa con su novio, con su ex Marc Anthony y con sus hijos porque #familiaprimero

La cantante acudió al recital de fin de curso de su hija y de las dos hijas de Alex Rodríguez. Allí coincidió con su ex y vio a las niñas bailar sus propios éxitos.

Aunque muchos medios especulan con su compromiso, no sabemos si JLo le ha cantado muchas veces ya a Álex Rodríguez lo de “¿Y el anillo pa cuando?”. Lo que sí que tenemos claro es que el mantra que ambos comparten es que la familia va primero.

¿Y qué tipo de familia? Pues una poco tradicional o al menos mejor avenida que muchas. Así lo demostró JLo en una foto que subió ayer a su Instagram. En ella podemos ver a la cantante junto a su actual novio y sus dos hijas, Ella y Natasha, de 14 y 10 años, fruto de su relación con su primera mujer Cynthia Scurtis. Pero además, en ella aparecen Marc Anthony, exmarido de Jenny from the block, y los dos hijos de la expareja, los gemelos Max y Emme, de 10 años, a los que también pudimos ver hace poco en el Instagram de la cantante.

#familiaprimero 🌟 Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo) el 13 Jun, 2018 a las 7:38 PDT

Sí, estamos ante la enésima prueba de que Jennifer López y Marc Anthony son la mejor expareja de celebridades sobre la faz de la tierra. De hecho, ambos ya habían posado junto al novio actual de la cantante después de un concierto de la del Bronx en República Dominicana, pero esta es la primera vez que posan con todos sus hijos.

¿Y cuál es el motivo de esta reunión? Algo a lo que se enfrentan muchos padres en esta época del año: los recitales de fin de curso de sus hijos. En este caso, de las dos hijas de Álex Rodríguez y de la hija de JLo y Marc Anthony, que no solo comparten colegio, sino que en este caso también compartieron escenario y los cuidados de una emocionada Jennifer, a la que pudimos ver en sus stories maquillando a las tres niñas.

Muchos padres se enfrentan al recital de fin de curso de sus hijos, pero pocos tienen que ver cómo todos los pequeños bailan sus propias canciones. Es lo que tiene ser una diva al nivel de JLo: ¿quién puede resistirse a poner a las niñas a bailar On the floor y Jenny from the block cuando sabes que la cantante estará mirando desde el patio de butacas? Esperemos que el año que viene para compensar se arranquen por Marc Anthony.

Fuente: revistavanityfair.es