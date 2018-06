Juan Antonio Aunión: “Hace falta un periodismo con un rostro más humano”

Ver que tras las cifras y los números está la persona, es uno de los consejos que da a los periodistas de Bolivia, Juan Antonio Aunión, quien trabaja en la sección de reportajes del diario mayor de España, El País.

Por primera vez en Bolivia, él se sorprende porque no le afectó la altura de La Paz como suele suceder con los extranjeros. A ello se suma, el intenso trabajo realizado en un taller para periodistas que fue organizado por el Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid) y la Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (Fiiapp).

Como el tiempo de su estadía en Bolivia fue de una semana, dice que no le alcanzó para visitar algunos lugares turísticos de La Paz, pero por lo menos pudo observar algo de la entrada del Gran Poder. El cronista español plantea que es necesario que los periodistas se den un tiempo para reflexionar y analizar qué tipo de información le está ofreciendo a la población, que según él debería estar presentado en distintos formatos, pero enmarcado en lo humano y, sobre todo, en la sinceridad y honestidad.



Primera vez que llegas a Bolivia, ¿qué te parece?

Me ha gustado mucho, me parece un lugar muy acogedor, complicado para moverse, a lo mejor un poco (sonríe).

No (conozco) mucho (de Bolivia), sólo lo que he leído para estar informado, lo que leo sobre todo en multimedia. La situación política del país, hay una parte de cultura, arquitectura, que es interesante.

¿Tuviste tiempo para evaluar el trabajo de los medios en Bolivia, ¿cuál tu concepto?

Tampoco me ha dado tiempo para ver mucho. Creo que hay una buena variedad de medios y, por lo que he conocido en este curso, hay buenos profesionales con muchas ganas de aprender cosas distintas y de aprender las mejores maneras de contar las cosas y que lleguen de la mejor forma posible al público.

Bajo tu óptica, ¿qué es lo que falta?

En general no está mal, no me llamó nada la atención, debéis tomar en cuenta que normalmente es distinto en cada país el como se divide en secciones. Tampoco me he parado a analizar detalladamente, cómo sería y si le faltaría algo o alguna cosa. Quizá lo que sí he echado de menos son estas historias que estamos viendo aquí, historias de más largo recorrido, más pausadas, hechas con más calma y con un rostro más humano.

Entonces, ¿los periodistas se deben humanizar más?

Creo que un periódico debe tener una variedad de temas y formatos para atraer al lector y para que éste tenga todas las posibilidades. Ahí de una noticia de impacto rápido y otra para detenerse un rato, leer, pensar más sobre las cosas que hay detrás de las cifras: las personas.

Para esto, ¿sugieres trabajar más el formato de crónica?

Hay de todo, lo principal es la variedad, variedad de formatos, pero en general yo creo que lo más imprescindible -siempre que se presente cualquier formato- es el contexto. Cada noticia tiene un contexto para poderlo entender bien y eso es lo fundamental, dar al lector la herramienta para saber qué significa realmente, cuál es la dimensión de lo que se está contando y qué implicaciones tiene.

¿Es la mejor manera de acercarnos al público?

El formato de crónica o reportaje creo que no se puede hacer todos los días, creo que es la sublimación de todo lo demás, es donde está todo el resto del género: noticia, entrevistas, perfil, los personajes, los protagonistas, las cosas.

Creo que es el mejor para enganchar porque usa herramientas de ficción, la lectura muy agradable y te hace un proceso sin olvidar las reglas del periodismo, rigor, honestidad, veracidad, etcétera.

¿Qué te pareció el grupo de profesionales con los que trabajaste durante este tiempo?

Es un grupo muy heterogéneo: prensa, radio, televisión, pero en general nos pasa a todos, pero lo que falta es un poco de reflexión sobre lo que hacemos. Al final este trabajo es tan absorbente, cada día empiezas de cero y tienes que hacerlo todos los días, y al final el día a día te come, entonces tienes que usar las herramientas que sabes que te sirven todos los días y te falta tiempo de reflexión.

Entonces, es bueno en un momento dado parar y reflexionar para ver qué se pueda hacer mejor.

Aquí no he encontrado quizás textos más largos y con más mezclas de formatos, ahí sí que he visto que cuesta un poco más porque se hace menos.

¿Qué consejos puedes dejar para los periodistas y el público en general?

Primero, leer mucho, leer todo lo que caiga en vuestras manos, ser críticos con nuestro trabajo y con lo de los compañeros, pensar en qué cosa nos gusta, en lo que hacemos nosotros y lo que hacen los demás. Cómo mejoraría esto.

Reflexionar siempre en lo que hacemos, encontrar siempre huecos para reflexionar y mejorar. Honestidad y sinceridad.

PROFESOR Y MÁSTER EN PERIODISMO

Juan Antonio Aunión es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid en 2001. En 2003, hizo el máster en Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y El País. En la actualidad es profesor de reporterismo en la misma escuela.

Durante el 2005 y 2014, realizó la cobertura de temas educativos en el diario El País y es autor del libro “¿Para qué sirven los sobresalientes”.