Juegos de PS4 que serán estrenados a finales de junio

Junio ha llegado movido tras el evento de la Electronic Entertainment Expo 2018 (E3 2018). Esta conferencia sirve como escenario para dar a conocer una gran cantidad de títulos para diferentes consolas, siendo los de PS4 uno de los más atractivos. No todas las entregas presentadas serán lanzadas en este mes, así que intentaremos compensar lo anterior con algunos juegos que sí estarán disponibles en la PlayStation 4 y que cuentan con buenas características y gráficos para brillar.

A falta de uno, hoy verás 5 tráilers de títulos que saldrán en la última semana de junio en la PlayStation 4. Hay para todos los gustos y con diferentes temáticas.

World of Tanks: Mercenaries

La guerra de tanques nunca tuvo mejores máquinas, armas, buenos gráficos y misiones como lo tiene World of Tanks. Si te gustan las guerras entre tanques que simulan lo visto en la Segunda Guerra Mundial, entonces este es el juego que has estado esperando. Desarrollado por Wargaming, World of Tanks nos ubica en diferentes zonas con un montón de aliados y enemigos. Encuentra el mejor tanque con todo tipo de armas y elimina a todo medio de ataque esté frente a ti. Su estreno está pautado para el 26 de junio.

Rainbow Skies

Los juegos de rol nunca pasan de moda y con Rainbow Skies podrás internarte en un mapa al crear todo tipo de estrategias para domar monstros, ingresar a todo tipo de batallas, encontrar tesoros, entre otras cosas. Este título lleva 5 años en desarrollo y por fin a partir del próximo 27 de junio se podrá jugar en PS4, así como también en PS3 y PS Vita. Hazte con armas, objetos, nuevos aliados y que no te eliminen las criaturas extrañas.

Tour de France 2018

Para los amantes del ciclismo y el Tour de France llega el juego con la temporada 2018 que te pondrá a pedalear a toda velocidad cuando sea necesario y a dosificar todo el potencial de tu jugador cuando lo amerite. Gráficos mejorados, eventos y competiciones y demás cosas llegarán en este título a partir del 28 de junio en la PlayStation 4.

The Crew 2

Presentado en la E3 de 2017, la segunda edición de The Crew te pondrá a competir en todo tipo de carreras desde tu consola. Producido y distribuido por el grande de Ubisoft, aquí podrás conducir todo tipo de coches, motos, lanchas y aviones en cientos de pistas y con el modo multijugador incluido. También hay un modo offline y un modo multijugador cooperativo para unirse a diferentes eventos. Su lanzamiento está pautado para este 29 de junio de 2018.

MXGP PRO

Las carreras de motocicletas en la vida real se pueden simular en nuestra consola con la nueva entrega MXGP PRO. Compite en una gran cantidad de pistas y conduce una motocicleta con tu jugador para ser el primero en el título oficial de Motocross para PS4. Desplázate por las curvas con mucho cuidado y no te caigas en el lodo mientras vas a toda velocidad. Esta entrega saldrá a partir del 29 de junio.

