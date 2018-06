Karin, entre los lienzos y pinceles

Quien la ve a Karin Urenda Baumert se puede imaginar que es una modelo de pasarela por tan linda que es. Pero no es así, su belleza va bien combinada con su talento, ya que ella es una joven artista que en dos meses presentará su tan esperada exposición.

Karin es sin duda una mujer talentosa que plasma energía, colores y amor en los lienzos. Pero en su vida no solo están los pinceles y las pinturas, ella también es esposa de Jefferson Rodrigues y mamá de un lindo pequeñito de nueve meses, Sebastián, a quien le dedica el tiempo completo, conozca la vida de esta bella y creativa mujer.

¿De dónde nace el gusto por la pintura y quién se lo enseñó?

Desde niña, desde que estaba en el colegio entraba a todo lo que tenía relación al arte. Me encantaba la materia de arte y bueno, siempre recibía diplomas por los dibujos que hacía.

Ya en joven entré a muchos cursos de pintura, incluso mi primer cuadro lo hice en 1997, tenía 10 años de edad. Lo hacía como un hobbie, porque me apasionaba, pero jamás pensé que se convirtiera en mi trabajo. Una vez comencé a trabajar en el arte y la decoración, pasé clases aquí en Santa Cruz, tuve un maestro que me pulió e hizo que el talento se perfeccione aún más. Después me fui a los Estados Unidos a pasar un curso intensivo y así fue cómo allá investigué todo acerca de materiales, etc, me quise meter “con todo” al tema del arte.

En resumidas cuentas, el gusto por el arte se lo debo a Dios, ya que fue él quien me envió a esta tierra para cumplir con uno de mis propósitos, él me regaló este don maravilloso.

¿Por qué pinta?

Porque simplemente me apasiona.

¿Qué hace cuando no está con los pinceles?

Primeramente estar con mi hijo, soy mamá “full time”, no lo desprendo para nada, no lo dejo nunca solo, incluso sigue tomando leche materna. Por el momento y por mi hijo estoy pintando en mi casa, así puedo estar cerca de él y cuidarlo como lo tenía planeado. Mi madre me ayuda mucho, no sé qué haría sin ella, lo cuida el rato que comienzo a pintar. También me gusta mucho el tema de la decoración, por lo tanto me ocupo de eso cuando no estoy con los pinceles.

¿Por qué es tan especial ese cuadro y qué nombre le puso?

Es muy especial porque es mi primer cuadro con mi estilo propio, con mi sello personal. Hace tres años cuando empecé y hasta recién, pintaba de todo, lo que me pedían lo hacía. Pero tenía una deuda pendiente, que era realizar una obra con mi propio estilo y bueno recién llegó el momento, el momento que tenía que ser. La obra se llama: Mujer Universal.

¿A quién le gustaría regalarle un cuadro y por qué?

Ya regalé un cuadro muy especial, a la mamá de una gran amiga que falleció, dibujé su rostro rodeado de mariposas. Fue una hermosa sensación plasmarlo en el lienzo.

Y también quiero regalarle uno a Shakira! Soy su fan desde niña (risas), la admiro mucho. Me encantan sus letras y sobre todo su historia, de cómo logró y luchó para llegar a donde está hoy.

¿Cuándo tendrá su exposición?

Si Dios quiere, aproximadamente en dos meses.

¿Qué veremos en su exposición, cuántos cuadros y colores?

¡Sorpresa! Algunos cuadros llevarán más colores que otros.

¿Cómo es la Karin mamá?

Completamente enamorada de su hijo. Preocupona. Me ocupo de hacerle todo, su comidita, cambiarle el pañal personalmente, etc. No me gusta perder nada de su día a día, desde una sonrisa hasta su estimulación y evolución, amo darle leche materna, ya que es la conexión más linda que puedo tener con él. Sé que las mamás no somos perfectas, ningún ser humano es perfecto, pero trato en lo que puedo de criarlo bajo las leyes de Dios, siempre le pido que me dé la sabiduría suficiente. Tener paciencia es la clave del éxito para criar con amor.

Hace unos años perdió a una persona muy querida. ¿Pinto algún cuadro con su rostro?

Sí, pinté su rostro. Incluso en muchos de mis cuadros estaba ella presente y bueno, hasta el día de hoy en la mayoría.

¿Qué proyectos se vienen para este 2018?

No me gusta mucho planear el futuro, me gusta vivir más el presente y por el momento mi exposición en Santa Cruz lanzando mi nuevo estilo. Me gustaría ir a exponer al exterior y hacer conocer mi arte.

