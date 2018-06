La Asamblea de Ecuador dejó en manos de la justicia el proceso al ex presidente Rafael Correa por un intento de secuestro

La Asamblea de Ecuador dijo el jueves que no es competente para autorizar o rechazar un pedido de la justicia de procesar penalmente al ex presidente Rafael Correa (2007-2017) por el caso de intento de secuestro a un legislador de oposición. Con ello queda en manos de la jueza de la Corte Nacional, Daniela Camacho, vincular al ex mandatario al proceso judicial en curso.