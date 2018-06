La pasión por el fútbol

Marcelo Ostria Trigo

Hace pocos días se informó que investigadores de la Universidad de Coímbra, Portugal, comprobaron que hay similitud en los mecanismos de expresión de una persona enamorada y la de un apasionado por el fútbol. Se afirma –esto sí que es notorio– que “el fútbol despierta emociones, a veces irracionales, que cruzan la frontera entre el amor tribal y el fanatismo”. En un comunicado de la citada Universidad se añade que se comprobó “que los circuitos cerebrales que se activan en los hinchas del fútbol son los mismos que en los románticos enamorados”.

Sea confirmada o no esta teoría, lo evidente es que son muy pocas las personas que quedan indiferentes ante un campeonato mundial de este deporte que, como afirma R. Mauricio del Olmo Colín en la Revista Cuadrivio (02.06. 2014), es para pobres, gordos, feos, débiles, incluso para solitarios; y “también es para la clase media y la alta, para los intelectuales que no abominan la idea de ser masa un momento, para galanes atléticos que satisfacen sus fantasías de estrellato con un par de buenas jugadas semanales, para fortachones ganadores…”. “Sin duda –dice– lo más hermoso del futbol es que es para todos”. Y tan es así que, el actual campeonato mundial de este deporte que se está disputando en Rusia, despierta la expectativas de los aficionados en todo el mundo –estén o no sus países entre los que pugnan por la corona mundial–, y se enfervorizan y siguen los juegos con gran expectación, sufriendo o gozando con los resultados de cada partido.

Quedar fuera del campeonato mundial de fútbol, como tan repetidamente le sucedió a Bolivia –solo participó en tres torneos del mundo (1930, 1950 y 1994)– causa gran tristeza y frustración. Pero también es cierto que en los aficionados queda el fervor y el aliento a otros equipos favoritos para ganar el torneo.

La pasión popular futbolera no ha pasado desapercibida por gobiernos, mandatarios y partidos políticos. Están conscientes que el ánimo popular cambia cuando hay fracasos deportivos, y que la alegría estalla cuando triunfan los deportistas nacionales. Por ello, varios mandatarios no vacilaron en mostrar su afición futbolera y hasta salieron a las canchas para mostrar sus aparentes habilidades en este deporte favorito de las masas.

Pero también alguno, como muestra del fanatismo que le domina, no ha vacilado en aprovechar su alta posición política para forzar compromisos oficiales para ser espectador furtivo de la actual cita mundial del fútbol en Rusia, intentado ser parte de esta cita del deporte “más hermoso del mundo”.