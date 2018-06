La Paz. Detención del policía no disipa las dudas sobre muerte de universitario

El subteniente de Policía Cristhian C. fue enviado ayer al penal de San Pedro de La Paz, pero esa decisión no deja conforme a la defensa legal ni a los familiares de Jonathan Quispe Vila, el estudiante de primer año de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), quien murió por un impacto de canica de vidrio durante una protesta.

“Todavía quedan muchos elementos por investigar, la querella criminal que nosotros hemos interpuesto es por el uso de armas no convencionales, entonces este proceso tiene que continuar, se tiene que investigar de dónde sale un perdigón, si quieren llamarle canica o si quieren llamarle una esfera de vidrio; de dónde sale”, sostuvo la abogada Paola Barriga.

El viernes por la noche, en la audiencia reservada en el Juzgado 6° de Instrucción en lo Penal de El Alto, se determinó la detención preventiva para el principal sospechoso del asesinato del universitario que habría disparado una canica, con lo que le quitó la vida al joven de 20 años.

Según las investigaciones que presentó la Policía, la actuación del subteniente fue de manera “autónoma y personal”, pues desobedeció las instrucciones que emitieron sus superiores.

Pero, la determinación del juez no dejó conforme a los padres del estudiante universitario. Rosendo Quispe, padre de Jonathan, expresó que el responsable del asesinato de su hijo debió ser enviado al penal de máxima seguridad Chonchocoro ya que, según dijo, no existen garantías en San Pedro.

“No se aclara bien, no está tan claro, yo quisiera que esté en Chonchocoro porque en San Pedro dicen detención preventiva, yo no estoy conforme con eso, por ahí lo van a sacar, no es seguro para mí”, lamentó el progenitor.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, coronel Jhonny Aguilera, declaró el viernes que al subteniente Cristhian C. “le entregaron un dispositivo en cañón, trombón, que sirve para lanzar una granada de gas. “Pero ese instrumento fue sacado por este señor y fue utilizado como una escopeta”, apuntó el oficial.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, pidió disculpas por las declaraciones que hizo un día después de la muerte del universitario en las que dijo que la canica había sido disparada con un petardo por los propios manifestantes.

La Razón / Yuri Flores / La Paz