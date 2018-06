La Paz registró la temperatura más baja hace 72 años

Junio llegó a La Paz con días fríos y, como casi no ocurre en esta época del año, las bajas temperaturas se intensificaron con lluvias y nevadas durante las tres primeras semanas del mes.

Pese a ese panorama sombrío y de neblina permanente, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) considera estos eventos normales y sus registros demuestran que hubo inicios de invierno en La Paz con temperaturas aún más bajas.

El último junio que el termómetro marcó una temperatura bajo cero en La Paz fue en 1997, con -1,5 grados centígrados, y la más baja en los registros del Senamhi desde 1945 fue de -6 grados en 1946.

Espere…

Junio no siempre fue el mes más frío del año —con lo que también se descarta que la noche de San Juan sea la más fría del año, como tradicionalmente se la denomina—, en el cuadro superior aparecen en gris las temperaturas bajo cero registradas otros meses, principalmente en julio y agosto.

Pero, ¿por qué los días previos al invierno este año parecen ser más fríos? La sabiduría popular ensaya algunas respuestas. Unos le echan la culpa al cambio climático y otros incluso hablan de la modificación del patrón que marca las estaciones cada año. La jefa de la Unidad de Pronóstico del Senamhi para La Paz, Marisol Portugal, recomienda no especular y explica que las bajas temperaturas en las primeras semanas de junio se deben a la humedad acumulada en la Amazonía, por eso se han producido lluvias desde los primeros días del mes y no se descarta que se repitan las jornadas posteriores al cambio de estación, pese a que en los patrones del clima este es el periodo seco del año, cuando los días son plenos de sol con un cielo azul y las noches de bajas temperaturas y vientos helados.

“Este años hubo el ingreso de frentes fríos, recurrentes en esta época, que se han quedado estacionarios en la zona oriental del país, mientras que el occidente ha sido afectado por masas de aire que vienen desde el océano Pacífico por el oeste. Esto ha interactuado con la humedad que se ha producido en la Amazonía, que por el calor que tiene en origen generó en occidente lluvias y nevadas”, explica la especialista.

¿Y por qué se siente tanto frío? Nuevamente Portugal opta por dejar de lado la sabiduría popular para acudir al conocimiento científico. Ella emplea el término sensación térmica, que a partir de la humedad y del viento puede hacer que la temperatura baje entre 2 y 4 grados de lo que marca el termómetro. Por tanto, pese al frío intenso que se siente en las últimas semanas, las temperaturas registradas hasta la fecha en La Paz no son las más bajas.

Los meteorólogos denominan variabilidad climática a las temporadas que se presentan en cada gestión y pueden repetirse cada dos, tres o más años con características similares, pero no marcan una tendencia irreversible, pueden repetirse las lluvias o bajar aún más la temperatura.

“Este año hemos tenido bastante humedad que ha causado que baje la temperatura, han habido inviernos húmedos, pero tal vez no tan intensos como el de ahora. No significa que haya sido el año más frío porque hasta ahora no hemos superado ningún récord. La más baja en El Alto fue de 12 grados bajo cero en 1999 y en La Paz ha sido de 6 grados bajo cero en 1946, hace 72 años. En estos días, lo más bajo que se registró en el centro fueron 2 grados y por la humedad y el viento la sensación térmica intensifica el frío, pero no altera el registro del termómetro”, asegura Portugal. (22/06/2018)

La Razón / Eduardo Chávez / La Paz