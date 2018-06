La portada del TIME que retrata la “bienvenida a América” de Trump

La conocida revista ha decidido representar la llegada de inmigrantes a los Estados Unidos de Trump. Sin embargo, no es la primera vez que le dedican una portada.



Ha sido la revisa TIME la encargada de representar la bienvenida que da Trump a los inmigrantes que llegan al país estadounidense. En ella, se puede apreciar la figura del presidente norteamericano mientras observa a una pequeña niña inmigrante que está llorando. Esta imagen corresponde a las situaciones de los inmigrantes que cruzan la frontera de México con Estados Unidos. En concreto, esta niña se convirtió en el símbolo más visible del debate sobre inmigración en Estados Unidos. “Todo lo que quería hacer era recogerla pero no pude”, contaba John Moore, el fotógrafo que tomó la instantánea de la pequeña hondureña. Tras ver esta impactante imagen, los editores del TIME decidieron hacer un montaje para representar las medidas y las llegadas que sufren estas personas cuando pasan la frontera de Estados Unidos.

Otras portadas del TIME sobre Trump Sin embargo, la revista no es la primera vez que coloca al presidente estadounidense en primera plana. Este ya se ha visto envuelto en alguna de las portadas de la conocida revista.

