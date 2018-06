La Sole denuncia que el Gobierno de Evo busca sacarla de la Alcaldía de El Alto con un viejo juicio

La alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, denunció este martes que el Gobierno busca sacarla de la silla edil con un proceso judicial que data de hace 27 años. El líder de su partido Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, advirtió que no permitirán ningún tipo de abusos.

La opositora anunció además, a través de su cuenta Twitter, que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) para solicitar medidas cautelares en este caso.

“Hoy visité al Dr. Enrique Reina, representante de la @OEA_oficial en Bolivia, para denunciar que el gobierno pretende suspenderme con un caso judicial de hace 27 años. Le anuncié que en las próximas horas solicitaré medidas cautelares a la @CIDH vía @Almagro_OEA2015”, escribió en la red social.

¿Por qué se procesa a Chapetón?

Su despacho retomó un proceso civil para recuperar un predio de 1.400 metros cuadrados en el Distrito 4 que, según la denuncia, pasó de forma irregular a manos de una persona particular en 1991, quien en el lugar construyó una gasolinera.

Por la pérdida de ese terreno, la Fiscalía imputó a la autoridad edil por los delitos de incumplimiento de deberes, favorecimiento al enriquecimiento ilícito y usó indebido de bienes del Estado.

Ahora, Chapetón, quien puntualizó que cuando se validó la transferencia del bien “tenía 10 años y estaba en colegio”, debe presentarse mañana en el Juzgado Tercero Anticorrupción de La Paz para la audiencia de medidas cautelares fijada para las 14.30.

“Me quieren inculpar la transferencia de un bien público de 1991 cuando más bien nosotros hemos hecho todo lo contario que es poder darle continuidad, hacer las diligencias de ese proceso para poder recuperar ese terreno. Sería un golpe constitucional un golpe de estado absolutamente claro”, denunció a la radio Líder.

Apoyo político

En la mañana, el empresario opositor Doria Medina, en una conferencia de prensa y en la misma línea de Chapetón, alertó de una represalia por las denuncias planteadas contra el presidente Evo Morales, a quien acusó de despilfarrar recursos del erario nacional con su viaje a Rusia.

Además, asegura que se “judicializa” el caso por la adhesión de Chapetón a los reclamos de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) que a la fecha se moviliza por una mayor asignación de presupuesto estatal. Con esos argumentos, sostuvo que el juicio “no tiene ni pies ni cabeza”.

“Queremos advertir que no vamos permitir que se cometan abusos En El Alto no hay casos de corrupción, no hay denuncias de corrupción, hay una alcaldesa honesta una mujer profesional de origen aymara que ha ganado la elección con amplio margen”, señaló Doria Medina.

“Esperemos que mañana pueda primar la independencia jurídica y la racionalidad”, demandó Chapetón, quien apuntó algunos políticos regionales por reivindicar intereses personales en contra línea del interés de la población. (12/06/2018)

La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz