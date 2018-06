La UPEA pagó salarios sin pasar clases un mes

El ministro de Economía, Mario Guillén, cuestionó que la Universidad Pública de El Alto (UPEA) haya pagado salarios a sus docentes, cuando no están cumpliendo con su trabajo de dictar clases durante un mes, debido al conflicto presupuestario.

Para este lunes, se prevé que docentes y estudiantes así como administrativos de la UPEA continúen con sus movilizaciones.

“Ese es una tema que también a nosotros nos ha preocupado porque en realidad es un mes que no está pasando clases la UPEA, sin embargo, han sido muy eficientes y les han pagado, si no me equivoco el 6 de este mes, han pagado los salarios a todos los docentes”, dijo Guillén.

“Eso nos llama la atención porque si bien nuestros alumnos están sin pasar clases, en teoría nuestros docentes no han trabajado”, agregó. La UPEA lleva más de un mes en protestas demandando la modificación de la Ley 195 para aumentar el porcentaje de coparticipación tributaria.